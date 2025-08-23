ABD'den yanlışlıkla El Salvador'a gönderilmişti: Gözaltı merkezinden tahliye edildi

ABD'de Donald Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT'a gönderdi.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında Garcia'nın, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildiği belirtildi.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetti.

EL SALVADOR'DAN GERİ GETİRİLDİ

Trump yönetimi tarafından haziranda El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesi'nde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlandı ve bu süreçte gözaltında tutuldu.

"HAKSIZ YERE SINIR DIŞI EDİLDİ, HAPSE ATILDI"

New York Times gazetesinin haberine göre, Garcia'nın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Garcia'nın, gözaltı merkezinden tahliye edildiği ve Maryland eyaletindeki ailesinin yanına doğru yola çıktığı belirtilen açıklamada, "Bugün Kilmar Abrego Garcia özgür. Haksız yere gözaltında tutuldu, sınır dışı edildi ve hapse atıldı. Tüm bunlar, hukukun üstünlüğüne karşı süregelen saldırılara karşı koyma cesaretinden dolayı hükümetin intikamcı yaklaşımının bir sonucuydu." ifadesi kullanıldı.

"YARGIÇ, BU CANAVARI ABD SOKAKLARINA SALARAK GÜVENLİĞİ GÖZ ARDI ETTİ"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahkemenin kararını eleştirdi.

Garcia ABD'den sınır dışı edilene kadar "mücadelelerine" devam edeceklerini aktaran Noem, "Yargıç bu canavarı ABD sokaklarına salarak halkın güvenliğini tamamen göz ardı etti." değerlendirmesinde bulundu.