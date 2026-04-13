ABD duyurdu: Abluka Umman Körfezi'nde uygulanacak

ABD-İran arasında ateşkes imzalandı.

İmzalanan bu ateşkes sonrası Pakistan'da, iki taraf arasında müzakere görüşmeleri başladı.

Dünyanın gözünün çevrildiği bu görüşmelerde anlaşmazlık yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRUMP'TAN "ABLUKA" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da hafta sonu düzenlenen ABD-İran barış görüşmelerinin anlaşmasız sona ermesinin ardından Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alacaklarını duyurdu.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Donanması, Hürmüz Boğazı’na girip çıkan tüm gemileri derhal ablukaya alacak." ifadelerini kullandı.

ABD ORDUSUNDAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Bu gelişmelerin akabinde ABD ordusundan yapılan açıklamada, "İzinsiz olarak giren-çıkan ele geçirilmeye maruz kalabilir." denildi.

ABLUKA UMMAN KÖRFEZİ'NDE BAŞLAYACAK

İnsani yardımların da denetimlerle uygulanacağı abluka, Umman Körfezi'nde başlayacak.

Açıklamada şöyle denildi;

İZİNSİZ GİRİŞLERE MÜDAHALE EDİLECEK

"Abluka Hürmüz Boğazı’nın doğusunda kalan Umman Körfezi ve Arap Denizi’nde uygulanacak.

Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya bu bölgeden ayrılan herhangi bir gemi; durdurma, yönlendirme ve el koyma işlemlerine tabi tutulacaktır."

PAKİSTAN'DAKİ MÜZAKEREDEN İSTENEN SONUÇ ÇIKMADI

Pakistan'da iki ülke heyetlerinin 21 saatlik müzakeresinden ise olumlu bir sonuç çıkmadı.

Nükleer geliştirme ve Hürmüz Boğazı konusunda istediğini alamayan ABD Başkanı Donald Trump, yine İran'ı tehditlerle hedef aldı.

Trump sonraki adımı olarak ise Hürmüz ablukasını gösterdi.

TRUMP, HÜRMÜZ ABLUKASI DEDİ

Buna göre İran limanlarına girip çıkan tüm gemilerin ABD donanması tarafından ablukaya alınması bekleniyor.

İran'dan bu çıkışa cevap gecikmedi.

"BU BENZİN FİYATLARINI ÖZLEYECEKSİNİZ"

ABD’nin kararının benzin fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağına dikkat çeken Galibaf, "Şu an pompaya yansıyan benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde 'abluka' ile birlikte, yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz" dedi.

ABD, ABLUKA UYGULANACAĞINI DUYURMUŞTU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulanacağını açıklamıştı.

Ablukanın 13 Nisan günü Türkiye saati ile 17:00 itibariyle başlayacağı kaydedilerek şöyle denilmişti:

"Abluka, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm ulusların gemilerine karşı ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır.

CENTCOM güçleri, İran dışındaki limanlara gidiş ve dönüş amacıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyecektir."

Abluka başlamadan önce ticari gemilere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı aktarılarak, bölgeden geçecek tüm gemilere ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurma tavsiyesinde bulunulmuştu.

ABLUKANIN DETAYLARI

CENTCOM ablukanın detaylarını ise şu şekilde belirtti:

- Kapsam: Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki tüm İran limanlarını ve kıyı bölgelerini kapsayacaktır.



- Uygulama: İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan tüm ülke gemilerine ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır.



- Hürmüz Boğazı: İran dışındaki limanlara gidiş-dönüş yapan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş özgürlüğü engellenmeyecektir.



- Denizcilere Uyarı: Ticari gemilere abluka başlamadan önce resmi bir bildiri ile ek bilgi verilecektir. Bölgedeki tüm denizcilerin uyarıları takip etmeleri ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında operasyon yaparken 16. kanaldan ABD deniz kuvvetleriyle irtibat kurmaları tavsiye edilmektedir.