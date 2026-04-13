İsrail saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Kamer, yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla bölgede başlayan insanlık dramı devam ediyor.

Ateşkese rağmen devam eden saldırılar, enkaz altında kalan insanlar, açlık, susuzluk ve tıbbi yardım eksikliği sebebiyle hastalıklarla mücadele eden Filistinliler...

Birçok hayati önem taşıyan sorunla mücadele edilen bölgede, bazıları ise diğerlerinden daha zorlu bir yaşam sürüyor.

KÜÇÜK KAMER İSRAİL'İN SALDIRISINDA FELÇ KALDI

Bunlardan bir tanesi de Gazze'nin güneyindeki Mağraka bölgesinden ailesiyle birlikte göç ederken İsrail'in saldırılarında yaralanan küçük Kamer.

Kamer'in kalça bölgesine saplanan şarapnel parçası, leğen kemiğinde kalarak vücudunun alt kısmında felce yol açtı.

HAREKET DAHİ EDEMİYOR

Ailesiyle Nusayrat Mülteci Kampı'nda zor şartlar altında yaşamını sürdüren Kamer, hareket edemediği için yaşıtları gibi oyun oynayamıyor ve normal bir çocukluk hayatı geçiremiyor.

Kamer’in annesi Ahlam Hacci, İsrail saldırılarının başladığı dönemde yaşadıklarını ve kızının nasıl yaralandığını şöyle anlattı:

"Birkaç yıl önce, Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının ilk yılında evden çıktığımızda üzerimize şarapnel parçaları yağıyordu. Çocuğumu kucağıma alıp koşmaya başladım ama kaçamıyorduk, etrafımızda şarapneller düşüyordu.

Kızım o sırada yaralandı. Şarapnel parçası kalça bölgesine saplandı. Kızım bu yüzden çok acı çekti."

TEDAVİ İÇİN SINIRLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR

Kızının tedaviye ulaşamadığını belirten anne Hacci, Gazze’de sağlık imkanlarının yetersizliğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Allah’tan dileğim yollar açılsın, sınır kapıları açılsın da onu dışarı çıkarabileyim. Çünkü burada bir umut yok. Şarapnel parçası hala leğen kemiğinde duruyor, çıkarılamadı. İnşallah Allah bir yol açar da kızım yurt dışına gider, ameliyat olur ve eskisi gibi olur."

ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYAMADI

Kızının yaşadığı zorlukları ve savaşın etkilerini dile getiren Filistinli anne, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi savaş, açlık ve bir yerden bir yere göç. Yaşadığımız açlık ve zorlukla... Ben kızımla birlikte çok zor şeyler yaşıyorum. O daha küçük bir çocuk, açlığı bile tam anlamıyor ama yine de çok zorlandı."

Sürekli bir yerden bir yere göç etmeleri nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini vurgulayan Hacci, şu sözleri kullandı:

"Kızım diğer çocukları görüyor, onlar koşuyor, top oynuyor. O da sanki kendisi de koşuyormuş gibi hissediyor, onlara bakıyor. Bu durum beni çok ağlatıyor. Çocukları oynarken görünce… Biri koşuyor, biri oynuyor, biri zıplıyor ama benim kızım onları sadece izliyor, hareket edemiyor, yapamıyor."

Gazze Sağlık Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, son 6 ayda 420 hastanın Gazze'den tahliye edildiğini, buna karşılık İsrail’in geçiş noktalarını kapatarak engellediği süreçte 21 bin 500'den fazla hastanın ise halen acil tedavi için dış sevk beklediğini kaydetmişti.