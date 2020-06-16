AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi, "Sorumlular adalete teslim edilmeli" açıklamasını yaptı.

Terhune'yi 5 Haziran'da darbeci Hafter'e bağlı milislerden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset buldu, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit edildi.

Ortaya çıkan manzara, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

AB: ACİL SORUŞTURMA BAŞLATILSIN

Avrupa Birliği (AB), Trablus’un güneydoğusundaki Terhune'de bulunan toplu mezarlarla ilgili acilen bağımsız bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, toplu mezarların bulunmasının büyük rahatsızlık yarattığının altı çizildi.

"SORUMLULAR, ADALETE TESLİM EDİLSİN"

Açıklamada, "Toplu mezarlarla ilgili acilen bağımsız bir soruşturma yürütülmeli ve sorumlular adalete teslim edilmeli." vurgusu yapıldı.

Libya'daki çatışmaya taraf olanlara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve şiddete son vererek ateşkes konusunda uzlaşma çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece dönüş yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DE SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPTI

Hafter'e bağlı milislerden temizlenen bölgelerde toplu mezarların bulunması BM'nin de tepkini çekmiş, Genel Sekreter Antonio Guterres, toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma yapılması, faillerin adalete teslim edilmesi, özellikle kurbanların kimliklerinin ve ölüm nedenlerinin belirlenip yakınlarına teslim edilmesi çağrısında bulunarak, BM olarak bu soruşturmaya destek olmayı teklif etmişti.