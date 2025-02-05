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Haber Merkezi

Katil Netanyahu soluğu ABD'de aldı...



ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump ve Netanyahu, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

SKANDAL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Donald Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında skandal açıklamalara imza attı.

'GAZZE'Yİ DEVRALACAĞIZ' DEDİ

ABD Başkanı Trump, "Gazze'yi devralacağız, bölgenin yapılanmasından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" sözleri büyük tepki çekti.

TRUMP'A SERT SORULAR

Netanyahu ile kameralara karşısına çıkan Trump’ın basın toplantısına ABD’li gazetecinin sorduğu sorular damga vurdu.

ABD’li gazeteci Trump’a "ABD’nin egemen bir bölgeyi ele geçirmesinden bahsediyorsunuz. Hangi yetki bunu yapmanıza izin veriyor? Sayın Başkan, bu fikri İsrail’in sınırlarını genişletmeyi, barışa sahip olma yolu mu görüyorsunuz?" sorularını yöneltti.

"O TOPRAKLAR FİLİSTİNLİLERE DE MİRAS"

Gazeteci ayrıca, Her ne kadar İsrail halkı bu toprağın sizin ve vatandaşlarınıza ne kadar önemli olduğunu bilse de bu toprak aynı zamanda Filistinlilere de miras kalmıştır." ifadelerini kullandı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Trump, ABD’li kadın gazetecinin soruları karşısında şaşkınlık yaşarken, Gazze’de uzun süreli sahiplik gördüğünü söyledi.

Trump, ayrıca bu konuda "Görüştüğü liderlerden üst düzey destek aldığını" iddia ederek, "Bu kolay alınmış bir karar değil" diyerek "Konuştuğum herkes ABD'nin o toprak parçasına sahip olması fikrini seviyor" ifadelerini kullandı.

İSTİKRAR GETİRECEĞİNİ SAVUNDU

Trump, aynı zamanda "Bu hamlenin Orta Doğu'nun bu bölgesine büyük bir istikrar getireceğini" öne sürdü.

GÜNDEM OLDU

ABD Başkanı Trump ve gazeteci arasında geçen o diyalog sosyal medyada gündem oldu.