ABD'li içerik üreticisi Konvy canlı yayın esnasında silahlı saldırıya uğradı

- ABD'li içerik üreticisi Konvy, New York'ta araçta gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı.
- Saldırıda yaralanan arkadaşı hastaneye kaldırılırken, saldırganların kimliği ve nedeni henüz bilinmiyor.
- Olay, internet topluluklarında büyük yankı uyandırdı.
ABD'yi ayağa kaldıran olay...
New York şehrinde seyir halindeki bir araçta canlı yayın yapan popüler içerik üreticisi Konvy'e, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Kick platformu üzerinden gerçekleştirilen yayın sırasında yaşanan korku dolu anlar, binlerce izleyici tarafından anbean takip edildi.
SİLAH SESLERİ DUYULDU
Görüntülerde, bir anda silah seslerinin yükseldiği ve aracın kurşunların hedefi olduğu görüldü.
Saldırı sırasında büyük panik yaşayan yayıncı ve yanındakiler kendilerini korumaya çalışırken, yayın silah sesleri ve çığlıklar arasında kesildi.
ARKADAŞI AĞIR YARALANDI
Saldırıda araca isabet eden mermiler, Konvy’nin yanında bulunan arkadaşı 'ItsJJX’e isabet etti.
Yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
New York polisi (NYPD), saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi kordon altına alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Saldırganların kimliği ve saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olay dünya çapındaki internet topluluklarında geniş yankı uyandırdı.