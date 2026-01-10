ABD'li içerik üreticisi Konvy canlı yayın esnasında silahlı saldırıya uğradı New York'ta seyir halindeki bir araçta canlı yayın yapan popüler içerik üreticisi Konvy, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrarken o anlar binlerce kişi tarafından canlı görüntülendi.

Göster Hızlı Özet ABD'li içerik üreticisi Konvy, New York'ta araçta gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralanan arkadaşı hastaneye kaldırılırken, saldırganların kimliği ve nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'yi ayağa kaldıran olay... New York şehrinde seyir halindeki bir araçta canlı yayın yapan popüler içerik üreticisi Konvy'e, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kick platformu üzerinden gerçekleştirilen yayın sırasında yaşanan korku dolu anlar, binlerce izleyici tarafından anbean takip edildi. SİLAH SESLERİ DUYULDU Görüntülerde, bir anda silah seslerinin yükseldiği ve aracın kurşunların hedefi olduğu görüldü. Saldırı sırasında büyük panik yaşayan yayıncı ve yanındakiler kendilerini korumaya çalışırken, yayın silah sesleri ve çığlıklar arasında kesildi. ARKADAŞI AĞIR YARALANDI Saldırıda araca isabet eden mermiler, Konvy'nin yanında bulunan arkadaşı 'ItsJJX'e isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI New York polisi (NYPD), saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi kordon altına alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırganların kimliği ve saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olay dünya çapındaki internet topluluklarında geniş yankı uyandırdı.

