ABD'li Senatör Lindsey Graham: ABD ile anlaşma istiyorsanız savaşa dahil olmalısınız

Müzakere ile başlayıp savaşla bitti.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatttığı saldırı bölgede yeni bir dönemin kapısını araladı.

Savaşta bir hafta geride kalırken sürecin ne kadar devam edeceği ile ilgili belirsizlikler yerini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump İran'ı tamamen alt ettiklerini öne sürerken rejim ise ayakta olduklarını savunuyor.

ARAP MÜTTEFİKLERE ŞANTAJ YAPTI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Başkan Donald Trump'ın destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Fox News canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Graham'ın açıklamalarındaki en önemli kısım ise ABD'nin Arap müttefiklerine verdiği ültimatom oldu.

SAVUNMA ANLAŞMASI İÇİN ŞART KOŞTU

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin uzun süredir ABD ile kapsamlı bir savunma paktı imzalamak için lobi yaptıkları biliniyor.

Graham, ise bu anlaşmanın sağlanması için tartışma yaratacak bir şart öne sürdü.

"SAVAŞA DAHİL OLMAZSANIZ ABD İLE ANLAŞAMAZSINIZ"

Canlı yayında doğrudan kameralara bakarak Arap başkentlerine seslenen Senatör Graham, şu sözleri kullandı:

Arap dostlarımıza sesleniyorum: Siz de vuruluyorsunuz. Henüz İran'ı vuran Arap ülkesi oldu mu?



Eğer ABD ile anlaşma istiyorsanız savaşa dahil olmalısınız. Arap müttefiklerimize karşılık vermeleri için çağrıda bulunuyorum.

"BU İNSANLARIN CANINI OKUYACAĞIZ"

Konuşmasında ayrıca "Biz kazanacağız. İsrail ve Birleşik Devletler, sadece önümüzdeki iki hafta içinde neler olacağını bekleyin ve görün." ifadelerini kullanan Graham, sunucunun Önümüzdeki iki hafta içinde derken tam olarak neyi kastettiğini sorması üzerine "Bu insanların canına okuyacağız . Bu rejim şu an can çekişiyor; dizlerinin üzerine çökecek, düşecek ve düştüğünde daha önce hiç olmadığı kadar barışa sahip olacağız. Hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir refaha sahip olacağız. Barış, refah getirir." yanıtını verdi.