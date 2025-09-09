ABD'nin Antarktika araştırma üssünde cinsel taciz skandalı

Antarktika’daki ABD araştırma üslerinde skandal...

Antarktika'daki ABD araştırma üslerinde bir kadın personelin cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı.

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) yeni yayımladığı gizli anket, Antarktika’daki araştırma üslerinde çalışan personelin ciddi bir cinsel saldırı ve taciz sorunu ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

"KADINLAR MAĞDUR"

2022-2024 yılları arasında bölgede görev yapan 2.760 personel ve yükleniciye açık olan ankete katılanların yüzde 40’ı, en az bir kez cinsel saldırı veya taciz yaşadığını bildirdi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i ise buna tanık olduklarını söyledi.

Kadınların yüzde 60'ı çoğunlukla mağdur olduğunu söyledi.

Erkeklerdeki oran ise yüzde 36 ile ulusal ortalamanın üzerinde.

OLAYLARIN ÇOK AZI RAPOR EDİLİYOR

Ancak olayların çok azı resmi olarak rapor ediliyor.

Bunun nedeni olarak, personelin çoğunun özel şirketler tarafından sözleşmeli çalıştırılması ve şikayet süreçlerinin belirsizliği gösteriliyor.