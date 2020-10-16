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- ABD'nin Colorado eyaletinde orman yangını
ABD'nin Colorado eyaletinde orman yangını
- Haber Merkezi
- 16.10.2020 - 12:03
ABD, orman yangınlarına karşı mücadele veriyor.
Colorado eyaletinde ormanlık alanda başlayan yangında, ağustos ayından bu yana 66 bin hektardan fazla alan küle döndü.
Colorado Valisi Jared Polis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının eyalet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.
ALEVLER HIZLA YAYILDI
13 Ağustos'ta başlayan yangın, şiddetli rüzgarlar ve arazi yapısı nedeniyle büyük bir alana yayılırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte güçlük çekti.
BÖLGEDE YAŞAYANLARA TAHLİYE EMRİ
CNN International'ın aktardığına göre, Lory State Park için zorunlu tahliye emri verildi. Yetkililer, "Bölge sakinleri ve çalışanlar, alanı derhal ve olabildiğince çabuk tahliye etmeli." açıklaması yaptı.
8 KASIM'A KADAR KONTROL ALTINA ALINMASI HEDEFLENİYOR
Amerikan Kızılhaçı, gönüllülerin tahliye edilenler için sığınaklar aradığını bildirdi.
Yangının 8 Kasım'a kadar kontrol altına alınması hedefleniyor. Olayın nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.