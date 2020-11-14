ABD’nin doğusunu sel vurdu: 3 ölü, 2 kayıp

Kuzey Karolina eyaletinin kuzeyinde meydana gelen sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, sular altında kalan bir araçtan sürücüyü kurtarma anları ise kameralara yansıdı.

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Winston-Salem kentinde meydana gelen sağanak yağışlar sele neden oldu.

Kentte 3 kişinin selde yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ARACIN İÇERİSİNDE MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin, selden etkilenenleri kurtarmak için yoğun çaba harcadıkları ifade edildi.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ekiplerin sel sularında duran aracının içerisinde mahsur kalan bir sürücüyü kurtardığı görüldü.