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    ABD’nin doğusunu sel vurdu: 3 ölü, 2 kayıp

    Kuzey Karolina eyaletinin kuzeyinde meydana gelen sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, sular altında kalan bir araçtan sürücüyü kurtarma anları ise kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 08:43
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 08:44
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    ABD’nin doğusunu sel vurdu: 3 ölü, 2 kayıp

    ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Winston-Salem kentinde meydana gelen sağanak yağışlar sele neden oldu.

    Kentte 3 kişinin selde yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    ARACIN İÇERİSİNDE MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

    İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin, selden etkilenenleri kurtarmak için yoğun çaba harcadıkları ifade edildi.

    ABD'nin doğusunu sel vurdu İZLE

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ekiplerin sel sularında duran aracının içerisinde mahsur kalan bir sürücüyü kurtardığı görüldü.

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