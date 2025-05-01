ABD'nin 'göçmen hapishanesi'ndeki Venezuelalıların 'SOS' yardım çağrısı

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde başlayan ve halen etkisini sürdüren göçmenlere yönelik sert gözaltı ve sınır dışı uygulamaları, ülkenin güneyinde yeni bir insani krize sahne oluyor. Teksas eyaletindeki Anson kasabasında yer alan Bluebonnet adlı göçmen gözaltı merkezinde tutulan 31 erkek göçmen, bir yardım çığlığı olarak merkez bahçesinde “SOS” harflerini oluşturarak uluslararası kamuoyuna seslendi. Bu dramatik sahne, Reuters haber ajansının bölgeye gönderdiği insansız hava aracı tarafından kaydedildi.

YÜKSEK MAHKEME'DEN SON ANDA GELEN FREN

Merkezde tutulan çok sayıda Venezuelalı göçmen, yaklaşık 10 gün önce, Orta ve Güney Amerika’da faaliyet gösteren Tren de Aragua çetesine üye oldukları gerekçesiyle sınır dışı edileceklerine dair bildirim aldı. Ancak göçmenlerin birçoğu bu iddiaları reddetti. 18 Nisan Cuma günü, bazıları itiraz dilekçelerini henüz imzalamamış olmasına rağmen, yedi göçmen Abilene Bölgesel Havalimanı’na götürülmek üzere otobüse bindirildi. O gece, ABD Yüksek Mahkemesi sınır dışı işlemlerinin durdurulmasına karar verince, otobüs geri dönmek zorunda kaldı ve göçmenler tekrar merkeze getirildi.

"CEHENNEM" KORKUSU: EL SALVADOR'A SEVK ENDİŞESİ

Her ne kadar sınır dışı süreci geçici olarak durdurulmuş olsa da, Bluebonnet merkezinde tutulan göçmenlerin üzerinde kara bir gölge gibi dolaşan tehdit hâlâ geçerliliğini koruyor. Gözaltındaki göçmenler, insan hakları savunucuları tarafından "dünyadaki cehennem" olarak nitelendirilen El Salvador’daki yüksek güvenlikli CECOT Hapishanesi'ne gönderilme ihtimaliyle karşı karşıya.

Bluebonnet merkezi, Dallas’ın yaklaşık 320 kilometre batısında özel bir şirket tarafından işletiliyor. Reuters muhabirlerinin merkeze erişimi ICE (Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi) tarafından engellenince ajans, küçük uçak ve drone ile bölgeyi havadan görüntülemek zorunda kaldı. Görüntülerde bazı göçmenlerin futbol oynadığı, bir grubun ise “SOS” yazarak dünya kamuoyuna yardım çağrısında bulunduğu görülüyor.

"ÇETE ÜYESİ DEĞİLİM, ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM"

Reuters’ın tespit ettiği göçmenlerden biri olan 24 yaşındaki Diover Millan, bahçede diğer göçmenlerle yürürken görüntülendi. 19 yaşındaki Jeferson Escalona ise futbol oynarken kameralara yansıdı. Escalona, gözaltı merkezinden Reuters’a yaptığı açıklamada, kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Venezuela’da eski bir polis memuru olduğunu belirten Escalona, sadece sosyal medyada yaygın olan bir el hareketiyle çekilmiş bir fotoğrafının çete üyeliği şüphesine neden olduğunu düşündüğünü söyledi: "Hayatım tehdit altında, ülkeme gönüllü olarak dönmek istiyorum ama bu talebim reddedildi."

GECELERİ SIRAYLA UYUYANLAR, GÜNDÜZ DIŞARI ÇIKMAYA KORKANLAR

Göçmenlerin aileleri ise yaşananları kaygı ve umutsuzlukla takip ediyor. Millan’ın eşi, eşinin ve diğer bazı göçmenlerin geceleri sırayla uyuduklarını, böylece bir sınır dışı operasyonu durumunda sevdiklerine haber verme fırsatı yaratmak istediklerini anlattı. Millan’ın bahçede yürümeye çekinen arkadaşları ise dışarı çıkmanın El Salvador’a sürgün anlamına geleceğinden korkuyor. Eşiyle yaptığı bir görüşmeyi anlatan kadın, "Bana, gökyüzüne bakıp Tanrı’ya bir an önce oradan kurtulmak için dua ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.