ABD'nin iki numarası JD Vance: İran iyi niyetli olursa anlaşma mümkün

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Mathias Corvinus Collegium tarafından düzenlenen programda konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, “İranlılar iyi niyetle bizimle çalışmaya istekliyse bir anlaşmaya varabiliriz. Ancak yalan söyleyeceklerse, hile yapacaklarsa ve kırılgan ateşkesi sabote etmeye çalışacaklarsa mutlu olmayacaklar.” ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES KIRILGAN AMA UMUT VERİCİ"

Vance, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin “kırılgan” olduğunu vurgularken, “Burada iyi gelişmeler olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Trump yönetiminin İran’a Hürmüz Boğazı’nı açma ve saldırıları durdurma yönünde ültimatom verdiğini belirten Vance, anlaşmanın bu şartlar çerçevesinde sağlandığını ifade etti.

ABD’nin müzakere heyetinde yer alan Marco Rubio ve Steve Witkoff’a da atıfta bulunan Vance, Trump’ın diplomasiye öncelik verdiğini ancak askeri ve ekonomik gücün de masada olduğunu dile getirdi.

ZELENSKY'YE "ORBAN" TEPKİSİ

Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Vloadimir Zelensky’nin Macaristan Başbakanı’nı hedef alan sözlerine de tepki gösterdi. Zelensky’nin açıklamalarını “kabul edilemez” olarak nitelendiren Vance, “Bir müttefikin liderini tehdit etmek saçmalık.” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın barış sürecinde önemli bir rol oynadığını savunan Vance, Avrupa’daki diğer liderlerin Rusya-Ukrayna savaşının çözümü konusunda yeterince yapıcı olmadığını öne sürdü.

"AVRUPA'DAKİ SİYASİ LİDERLİK HAYAL KIRIKLIĞI"

ABD’nin Avrupa ile tarihi bağlarına vurgu yapan Vance, özellikle Avrupa Birliği bürokrasisini hedef aldı. Brüksel’deki yönetimin “demokratik iradeye yeterince yanıt vermediğini” savunan Vance, Avrupa’daki siyasi liderliğin önemli bir kısmından hayal kırıklığı duyduklarını söyledi.

"SAVAŞ BİRKAÇ METREKARE İÇİN SÜRMEMELİ"

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Vance, taraflara çağrıda bulunarak, “Birkaç kilometrekarelik toprak için yüz binlerce gencin hayatı riske atılmamalı.” dedi.

Vance, savaşın uzamasının enerji fiyatları ve ekonomik yıkım açısından da ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti.