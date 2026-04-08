İsrail basınından ateşkes yorumu: Aslan kükremesinden kedi miyavlamasına

ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan ve kısa sürede bölgesel bir savaşa dönüşen çatışmalarda ateşkes kararı alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan saat 01.30 sularında yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla iki haftalık geçici ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu.

Trump, İran tarafından iletilen 10 maddelik teklifin müzakereler için “uygulanabilir bir temel” oluşturduğunu belirterek, tarafların iyi niyetli yaklaşması halinde anlaşmaya varılabileceğini ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise yaptığı açıklamada, savaş sürecinde hedeflerine ulaşıldığını savundu. Nihai müzakerelerin İslamabad’da en geç 15 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

İSRAİL BASINI YAZDI: ASLAN KÜKREMESİNDEN KEDİ MİYAVLAMASINA

Ateşkes kararı İsrail’de tartışmalara yol açtı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Maariv, yayımladığı analizde ABD ve İsrail yönetimlerini yerden yere vurdu.

Gazete, “Aslan kükremesinden kedi miyavlamasına: Netanyahu ve Trump’ın İran konsepti nasıl çöktü?” başlığını kullandığı haberinde, 41 gün süren savaşın ardından ortaya çıkan tabloyu “İran’ın zaferi” olarak değerlendirdi.

Haberde, İran lideri Ali Hamaney’e yönelik operasyonlara rağmen rejimin ayakta kaldığı, nükleer kapasitenin korunduğu ve Hürmüz Boğazı’nın Tahran için stratejik bir koz haline geldiği ifade edildi.

Ayrıca, Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerde, İsrail’in savaş boyunca ağır kayıplar verdiği, ekonominin ciddi şekilde etkilendiği ve ülkenin uzun süreli bir duraksama yaşadığı vurgulandı.

Haberde, “İsrail ve ABD bu savaştan stratejik bir teslimiyet anlamına gelen bir anlaşmayla çıkıyor” ifadelerine yer verildi.