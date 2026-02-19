ABD'nin İran'a saldırı ihtimali: İsrail teyakkuzda

ABD merkezli yayın organları CNN ve CBS News’te yer alan haberlerde, ABD ordusunun hafta sonuna kadar İran’a yönelik bir saldırıya hazır olduğu, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz nihai kararını vermediği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin’in açıklamalarına yer vererek, ordunun “ABD’nin İran’a yakında saldırı düzenleme ihtimaline karşı tam hazırlık halinde olduğunu” duyurdu. Haberde, İsrail’in saldırıya uğraması halinde güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

KAN’a göre İsrail ordusu, ABD’nin olası İran saldırısı nedeniyle özellikle Lübnan sınırında alarm seviyesini yükseltti. Bu adım, Hizbullah’la yaşanabilecek olası bir tırmanışa karşı önlem olarak değerlendiriliyor.

"ABD YÖNETİMİ SALDIRIYI CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYOR"

Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel, Washington yönetiminin yakın gelecekte bir saldırı seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etti. Harel, Orta Doğu’daki ABD askeri yığınağının hızlandığını, İsrail ordusunun da savaş hazırlıklarını artırdığını belirtti.

Harel’e göre, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel bir operasyonunda İsrail aktif rol alabilir. İki ülke arasında istihbarat, iletişim ve hava savunması alanlarında yakın iş birliği bulunduğu kaydediliyor.

Analizde, Cenevre’de Washington ile Tahran arasında yapılan son görüşmelere rağmen özellikle İran’ın kendi topraklarında uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurması konusunda ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğü ifade edildi.

RADİKAL SENARYO: EŞ ZAMANLI FÜZE SALDIRILARI

Walla haber sitesine konuşan askeri analist Amir Bohbot, en radikal senaryonun İran’ın ani ve kapsamlı bir saldırı başlatması olduğunu belirtti. Bohbot, İran’ın geniş füze ve seyir füzesi envanterine dikkat çekti.

Buna ek olarak, Yemen’deki Husiler, Irak’taki Şii milis gruplar ve Lübnan’daki Hizbullah’ın eş zamanlı saldırılar düzenleyebileceği ihtimali üzerinde duruldu. Böyle bir durumda İsrail ordusunun hem saldırı hem de savunma kapasitesini aynı anda kullanmak zorunda kalacağı, arama-kurtarma ve sivil savunma operasyonlarının da devreye girebileceği belirtildi.

ABD'NİN HEDEFLERİ

İsrailli emekli Tuğgeneral Ran Kochav, Washington'ın Tahran aleyhinde bir karar almaya yaklaştığını belirterek, "İsrail, her senaryoya hazır değil." dedi.

Kochav, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, İran'ın Haziran 2025'teki saldırının ardından başta füze kapasitesi ve operasyonel platformlar olmak üzere toparlandığını, bununla birlikte İsrail’in hava savunma sisteminin de geliştiğini kaydetti.

İsrail'in olası bir ABD saldırısına dahil olup olmayacağı konusunda emin olmadığını söyleyen Kochav, şunları kaydetti:

ABD'nin (İran'daki) rejimi devirmek, nükleer programı imha etmek, füzeler ile fırlatma platformlarını yok etmek, İran'ın Husiler ile Hizbullah'a desteğini durdurmak olarak dört hedefi var. Ancak bunların hepsini gerçekleştirmeyi planladıklarına ikna olmuş değilim.

İSRAİL TEYAKKUZ HALİNDE

Maariv gazetesinin analisti Avi Ashkenazi ise İsrailli bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, "İsrail ordusunun yaklaşık bir aydır üst düzey teyakkuz halinde olduğunu ve hazırlık seviyesini gün geçtikçe artırdığını" belirtti.

Ashkenazi, teyakkuz durumuna rağmen ordunun hafta sonu izinlerinin kullanılmasına karar verdiğini kaydetti.

Ordunun birliklerde kalan kuvvetleri her türlü senaryoya uygun şekilde karşılık verebilecek biçimde düzenlediğini aktaran Ashkenazi, gerektiğinde takviye birliklerin de kısa sürede devreye sokulacağını ifade etti.