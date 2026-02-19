Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 4 isim serbest bırakıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakılırken 5 isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının çerçevesi genişlemeye devam ediyor.
Soruşturmaya yeni isimler dahil olmuş; Son olarak şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gibi isimler dahil 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İşlemleri tamamlanan 21 şüpheliden 4 isim serbest bırakılırken, 5 isim ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
KAAN TANGÖZE VE MURAT DALKILIÇ SERBEST
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
5 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı, Tolga Sezgin ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
2'Sİ EV HAPSİ 12 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Kalan 12 kişiden 2’si ev hapsi şeklinde, 10'u yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe gönderildi.
ÇOK SAYIDA ÜNLÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.
ŞARKICI EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ
Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.