Pakistan'da bir apartmanda patlama: 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan basını, Karaçi kentinde bulunan bir apartmanın birinci katında patlama meydana geldiğini duyurudu.

Patlamada apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği de aktarıldı.

ENKAZDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililer, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.

Ekiplerin, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardığı ve bölgedeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.