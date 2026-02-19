Pakistan'da bir apartmanda patlama: 16 kişi hayatını kaybetti

Karaçi kentinde patlama nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği apartman enkazında kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Pakistan basını, Karaçi kentinde bulunan bir apartmanın birinci katında patlama meydana geldiğini duyurudu.
Patlamada apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği de aktarıldı.
ENKAZDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yetkililer, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.
Ekiplerin, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardığı ve bölgedeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)