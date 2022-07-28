Petrol
102.56
-0.02%
Euro
18.3123
0.20%
Dolar
17.9287
0.04%
Altın
1.015
0.25%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
427.550
4.62%
BTXN Coin
10.38
-2.99%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    ABD'nin Kentucky eyaletini sel vurdu

    ABD'nin Kentucky eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, can kaybının çift hanelere ulaşması beklendiği aktarıldı.
    • 28.07.2022 - 21:56
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 22:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin Kentucky eyaletini sel vurdu

    ABD’nin Kentucky eyaletinin doğusunda dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

    Çok sayıda ev ve işyeri sular altında kalırken, ilk belirmelere göre sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

    "En kötü, en yıkcı sel olaylarından biri"

    Kentucky Valisi Andy Beshear yaptığı açıklamada, bazı vatandaşlarının evlerinde çatılarına çıkarak yardım beklediklerini ifade ederek, meydana gelen selleri eyaletteki "en kötü, en yıkıcı sel olaylarından biri" olarak nitelendirdi.

    Beshear, arama-kurtarma operasyonlarına destek olmaları için Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini açıkladı.

    Ölümlerin artması bekleniyor

    Beshear, sellerde yaşanan can kayıplarına değinerek, "Ne yazık ki, bu selde çift haneli ölümler bekliyorum" dedi.

    İHA'da yer alan habere göre, yaygın su ve elektrik kesintilerinin Kentucky'deki arama-kurtarma çalışmalarını engellemeye devam ettiğini ifade eden Beshear, "Bu sadece bir felaket değil, devam eden bir doğal afettir. Tam ortasındayız." dedi.

    ABD'nin Kentucky eyaletini sel vurdu VİDEO

    ABD nin Kentucky eyaletini sel vurdu #1

    Elektrik kesintilerinin artması bekleniyor

    Vali Beshear, yaklaşık 25 bin kişinin şu anda karanlıkta olduğunu ve elektrik kesintilerinin artmasının beklendiğini açıklayarak, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) müdahale ekibinin bu gece Kentucky'de olacağını aktardı.

    ABD nin Kentucky eyaletini sel vurdu #2


    İlginizi Çekebilir

    Yeni görünüm, herkesin kullanımına sunulacak
    Teknoloji

    Yeni görünüm, herkesin kullanımına sunulacak

    Esenyurt'ta levyeli kadınların hırsızlık anları kamerada
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta levyeli kadınların hırsızlık anları kamerada

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir