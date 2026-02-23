ABD’nin kuzeydoğusu kar fırtınasına hazırlanıyor

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), birkaç gün önce yapılan tahminlerin ötesinde, daha şiddetli bir kar fırtınasının bölgeyi etkisi altına alabileceği uyarısında bulundu.

NWS’ye göre fırtına; başta New York olmak üzere New Jersey, Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts’te etkili olacak. Ayrıca başkent Washington’a yakın Maryland ve Delaware de risk altındaki bölgeler arasında yer alıyor.

Birçok noktada kar kalınlığının 30 ila 61 santimetre arasında değişebileceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde saatte 5 santimetreye kadar kar yağışı görülebileceği bildirildi.

RÜZGAR SAATTE 80 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Yetkililer, fırtınayla birlikte rüzgar hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceğini belirtti. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düşebileceği, bunun da kara yollarında ölümcül kazalara yol açabileceği ifade edildi.

Ayrıca ağaçların devrilmesi ve elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu geniş çaplı elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

NWS, özellikle New York ve New Jersey’nin bazı kesimlerinde sel riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini bildirdi.

NEW YORK'TA 71 SANTİME KADAR KAR BEKLENİYOR

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son on yılın en güçlü fırtınalarından biriyle karşı karşıya olabileceklerini belirtti.

Mamdani, kentin bazı bölgelerinde kar kalınlığının 71 santimetreye ulaşabileceğini ifade ederek, vatandaşlara mümkün olduğunca evde kalmaları çağrısında bulundu. Sokakta yardıma ihtiyacı olanlar için 311 hattının aranabileceğini hatırlattı.

Belediye ekiplerinin, özellikle merdivenli sokaklarda tuzlama çalışmalarına başladığını belirten Mamdani, sahadaki çalışmalara bizzat katıldığını duyurdu. Ayrıca kentin denize kıyısı olan bazı bölgelerinde su baskını ve sel ihtimaline dikkat çekti.

NEW JERSEY'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

New York’a komşu New Jersey’de Vali Mikie Sherrill, ilerleyen saatlerde eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladı.

Yetkililer, bölge sakinlerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.