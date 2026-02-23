Gazze’de çocuklar, cami enkazında Kur’an öğreniyor

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi, iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarda büyük yıkıma sahne oldu. Saldırılarda yalnızca siviller değil; ibadet mekanları, eğitim kurumları ile tarihi ve kültürel yapılar da hedef alındı.

Han Yunus’ta yıkılmış camilerin enkazı arasında yükselen Kur’an tilavetleri, bir yandan yaşanan acılara tanıklık ederken diğer yandan halkın inanç ve eğitim faaliyetlerinden vazgeçmediğini gösteriyor.

"YIKIMA RAĞMEN İLİM HALKALARI SÜRÜYOR"

Kent sakinlerinden Naim Safi, ağır hasar gören camiyi işaret ederek, büyük emeklerle inşa edilen yapının saldırılarda bombalandığını söyledi:

Bu caminin yapımı için çok çaba gösterdik ancak saldırılarda ağır hasar aldı. Buna rağmen çocuklar burada Kur’an okuyarak hem eğitimlerine devam ediyor hem de ramazan ayını geçiriyor.

Cami bünyesindeki hafızlık ve ilim halkalarının kesintiye uğramadığını belirten Safi, büyükler ve çocukların Kur’an öğrenmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Safi, ramazan ayında devam eden derslerin mahalle halkının imanını ve kültürel bağlarını güçlendirdiğini dile getirdi.

"CAMİNİN YENİDEN İMAR EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Hafızlık halkalarına katılan çocuklardan İbrahim İhsan Abu Rugha ise ramazanın kendileri için ilim ve ibadet zamanı olduğunu vurguladı.

Abu Rugha, “Arkamda gördüğünüz caminin yeniden inşa edilmesini ve eskisinden daha güzel olmasını temenni ediyoruz. İnsanların Kur’an’a sarılmasını istiyoruz. Çocuklar camilere gelsin, hafızlık halkalarına katılsın ve Allah’ı çokça zikretsin.” diye konuştu.

CAMİ YIKILDI, BURUK RAMAZAN YAŞANIYOR

İki yılı aşkın süredir devam eden saldırılar ve uzun yıllardır uygulanan abluka nedeniyle Gazze’de yüzlerce cami tamamen ya da kısmen yıkıldı. Çok sayıda imam, vaiz ve din alimi hayatını kaybetti.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite de İsrail’in dini ve sosyal sembolleri hedef aldığını belirterek, ramazan gecelerinde camileri dolduran seslerin özlendiğini ifade etmişti.

Tüm yıkıma rağmen Filistinliler, ramazan ayını enkazların gölgesinde, ancak inançlarını koruyarak idrak etmeye devam ediyor.