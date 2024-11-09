İHA

ABD Adalet Bakanlığı'nın İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir yetkilinin Donald Trump'a yönelik suikast planı yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Çok konuşulan iddialar sonrası İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den açıklama geldi.

"TAMAMEN ASILSIZ VE KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamasında, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın eski veya mevcut ABD yetkililerine yönelik suikast girişiminde bulunduğu yönündeki iddiaların "tamamen asılsız ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

"SİYONİST VE İRAN KARŞITI ÇEVRELERİN KOMPLOSU"

Geçmişte benzer suçlamaların İran tarafından kesin bir dille reddedildiğini ve asılsız olduklarının kanıtlandığını vurgulayan Bekayi, bu iddiaların yeniden gündeme getirilmesini, "ABD-İran ilişkilerini daha da karmaşık hale getirmeyi amaçlayan Siyonist ve İran karşıtı çevrelerin iğrenç bir komplosu" olarak tanımladı.

Bekayi ayrıca İran'ın, halkının haklarını korumak için ulusal ve uluslararası alanda tüm meşru ve hukuki imkanları kullanmaya devam edeceğini aktardı.

TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST PLANI İDDİALARI

ABD Adalet Bakanlığından dün yapılan açıklamada, daha önce ABD'de hırsızlık suçundan hapse giren ve 2008'de sınır dışı edildikten sonra şu anda İran'da ikamet ettiği belirtilen 51 yaşındaki İranlı Farhad Shakeri'nin, 49 yaşındaki Carlisle Rivera ve 36 yaşındaki Jonathon Loadholt'un New York'ta İran kökenli bir ABD vatandaşını öldürme planına dahil olmakla suçlandığı duyuruldu.

Rivera Brooklyn ve Loadholt'un 7 Kasım'da New York'ta gözaltına alındığı, Shakeri'nin ise İran'da ikamet ettiğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, Rivera ve Loadholt'un ilk kez duruşmaya çıktığı ve tutuklu yargılanmalarına karar verildiği bildirildi.

SUÇ ORTAKLARINDAN OLUŞAN BİR ŞEBEKEYİ KULLANDIĞI VURGULANDI

Shakeri'nin son aylarda, İran hedeflerini gözetlemek ve suikast düzenlemek üzere İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ajan sağlamak için ABD'de hapishanede tanıştığı suç ortaklarından oluşan bir şebekeyi kullandığına dikkat çekildi.

Shakeri'nin şebekesinin iki üyesinin tutuklanan Loadholt ve Rivera olduğu, Shakeri'nin talimatıyla ABD'de ikamet eden İran kökenli ve İran hükümetine muhalif bir ABD vatandaşını aylarca gözetledikleri aktarıldı.

Shakeri'nin 100 bin dolarlık vaadi karşılığında Rivera ve Loadholt'un cinayet için defalarca söz konusu kişinin yerini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

BAŞKA SUİKASTLAR GERÇEKLEŞTİRME GÖREVİ DE VERİLDİĞİ İFADE EDİLDİ

Bakanlık açıklamasında ayrıca Shakeri'nin ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileriyle yaptığı kayıtlı görüşmelerine paylaştı.

Buna göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Shakeri'ye ABD'de bulunan ABD ve İsrail vatandaşlarına karşı başka suikastlar gerçekleştirme görevini de verdiği kaydedildi.

Shakeri'nin FBI yetkililerine, 7 Ekim 2024'te Donald Trump'ı öldürmek için bir plan sunmakla görevlendirildiğini söylediği bildirildi.

500 BİN DOLAR TEKLİF ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Shakeri'nin ise belirlenen zaman dilimi içinde Trump'ı öldürmek için bir plan sunma niyetinde olmadığını söylediği aktarıldı.

Ayrıca Shakeri'nin New York'ta yaşayan 2 Yahudi ABD vatandaşını izlemekle görevlendirildiği, İran Devrim Muhafızları Ordusundan bir yetkilinin her ikisinin öldürülmesi için 500 bin Dolar teklif ettiğini belirttiği ifade edildi.

Shakeri'nin ayrıca, Sri Lanka'daki İsrailli turistleri hedef almakla da görevlendirildiği iddia edildi.

"2 KİŞİYİ TUTUKLADIK"

Başsavcı Merrick B. Garland konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dünyada, ABD'nin ulusal güvenliği için İran kadar büyük bir tehdit oluşturan çok az aktör var. Adalet Bakanlığı, İran rejiminin, aralarında seçilmiş Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu hedeflerine yönelik suikast planlarını ilerletmek için suç ortaklarından oluşan bir ağı yönlendirmekle görevlendirdiği 1 İran rejimi mensubu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, ABD topraklarında rejimin önde gelen muhaliflerinden biri olan bir Amerikalı gazeteciyi susturmak ve öldürmek amacıyla bu ağın parçası olarak işe alındıklarını belirttiğimiz 2 kişiyi de tutukladık. İran rejiminin ABD halkını ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atma girişimlerine izin vermeyeceğiz.

"SUÇLULAR VE TETİKÇİLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR"

FBI Direktörü Christopher Wray ise şu değerlendirmelerde bulundu:

Açıklanan suçlamalar, İran'ın Başkan seçilen Donald Trump, diğer hükümet liderleri ve Tahran'daki rejimi eleştiren muhalifler de dahil olmak üzere ABD vatandaşlarını hedef almaya yönelik küstahça girişimlerini ifşa ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD topraklarında Amerikalılara yönelik saldırı düzenlemek ve onları öldürmek için suçlular ve tetikçilerle iş birliği yapıyor. Bu kesinlikle tolere edilmeyecek. FBI'ın sıkı çalışması sayesinde ölümcül planları bozuldu. Vatandaşlarımızı İran'dan veya Amerikalılara saldıran diğer düşmanlardan korumak için FBI'ın tüm kaynaklarını kullanmaya kararlıyız.

"VATANDAŞLARIMIZI ABD TOPRAKLARINDA VE YURT DIŞINDA HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Ayrıca, Savcı Damian Williams da, "İran hükümeti tarafından yönetilen şahıslar, Başkan seçilen Trump da dahil olmak üzere vatandaşlarımızı ABD topraklarında ve yurt dışında hedef almaya devam ediyor. Bu durdurulmalı" ifadelerinde bulundu.