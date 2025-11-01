ABD'nin yaptırımları kaldırmasını değerlendiren Suriyeli bakan: Donald Trump'ı Türkiye ikna etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT World Forum 2025 dünya ülkelerinden misafirlerini ağırladı.

Forumda “yeni Suriye’yi temsilen” bulunduğunu belirten Mustafa, Suriye’nin yeniden yapılanma dönemine girdiğini ve bu süreçte medya, ekonomi ve toplumsal birlik alanlarında kapsamlı dönüşüm hedeflediklerini dile getirdi.

"ESAD REJİMİ MEDYAYI PROPAGANDA ARACINA ÇEVİRDİ"

Mustafa, devrik Beşar Esad rejiminin yıllarca mezhepçiliğe yatırım yaptığını söyleyerek, rejim altındaki medya kuruluşlarının "propaganda merkezi" gibi çalıştığını dile getirdi.

Yeni dönemde medyayı nesnellik ve profesyonellik temelinde yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini, Suriye'de derin ve dönüştürücü bir değişim başlatıldığını ifade etti.

Yanlış bilgiyle mücadele ettiklerini ifade eden Mustafa, "Barış gazeteciliğine odaklanıyoruz. Bu kavram, ekonomik yeniden yapılanmadan önce insani yeniden yapılanmayı kolaylaştırmada önemli bir rol oynayacak." dedi.

"SURİYE'YE GELİNM GERÇEĞİ GÖRÜN"

Suriye ve halkı hakkında uzun süredir olumsuz algı üretildiğini söyleyen Mustafa, uluslararası basına çağrıda bulunarak "Yabancı medya kuruluşlarının Suriye'de dolaşarak oryantalist bilginin ötesinde gerçek bilgi üretmesi için gerçek bir fırsatımız var." dedi.

"İLK HEDEFİMİZ SURİYELİLERİ BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRMAK"

Bakanlık olarak ilk hedeflerinin Suriyelileri birbirine yakınlaştırmak olduğunu dile getiren Mustafa, "Görevimiz, mezhepçi söylemlere karşı mücadele ederek tüm halkı vatandaşlık çatısı altında yeniden birleştirmektir." dedi.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINDA KİLİT ROL TÜRKİYE'NİN

Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden yapılanmasına büyük destek verdiğini söyleyen Mustafa, 2011'den bu yana Ankara'nın kritik rol oynadığını belirtti.

"Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ı yaptırımları kaldırma kararı almaya ikna etmede olumlu bir rol oynadı. Bu, yeniden yapılanma sürecini kolaylaştıracak ve hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Mustafa, Türkiye'nin Batı ve ABD ile güçlü ilişkilerinin bu süreçte etkili olduğunu vurguladı.

"YAPTIRIMLARIN KALKMASI ÜLKE EKONOMİSİNE İVME KAZANDIRACAK"

Mustafa, Trump yönetiminin yaptırımları kaldırmak için verdiği yürütme emrinin halen işleme aşamasında olduğunu aktararak, ABD Kongresi'ni Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmaya ikna etmenin zor olduğunu söyledi.

Yaptırımların kaldırılmasının uluslararası şirketleri Suriye'ye yatırım yapmaya teşvik edeceğini ifade eden Mustafa, bunun ülke ekonomisine büyük ivme kazandıracağını belirtti.

"ANA VATANA DÖNÜŞ ZAMANI"

Suriye Enformasyon Bakanı, istikrarın sağlanması halinde mültecilerin geri dönüşünün hızlanacağını dile getirdi. "Hükümet olarak dışarıdaki Suriyelilerin geri dönüp yeniden yapılanmaya katkı sağlamalarını kolaylaştırmakla ilgileniyoruz. Gelecek yıldan itibaren birçok mülteci ülkesine dönmeyi düşünecek." yorumunda bulundu.