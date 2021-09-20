ABD'ye girişlerde 18 yaş üzerine aşı zorunluluğu

ABD yönetimi, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getirme kararı aldı.

ABD, koronavirüs tedbirlerinde yeni bir kararı uygulamaya geçiriyor.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte yeni politikalar açıklayacağını bildirdi.

18 YAŞ ÜZERİ AŞISIZ VATANDAŞLAR ÜLKEYE GİREMEYECEK

Yönetimin, ABD'ye gelecek 18 yaş üstü yabancı ülke vatandaşlarına tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini duyurdu.

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.