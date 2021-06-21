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    Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'yi ziyaret edecek

    Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ın 25 Haziran’da ABD’yi ziyaret edeceği belirtildi.
    • AA
    • 21.06.2021 - 05:27
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    Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'yi ziyaret edecek

    ABD, Afganistan'dan çekilmeye devam ederken sürpriz bir ziyaretçi ağırlayacak.

    BİDEN, GANİ'Yİ AĞIRLAYACAK

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ı Beyaz Saray’da kabul edeceği, bu ziyaretin iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığa vurgu yapacağı kaydedildi.

    Açıklamada, ABD'nin askerlerini Afganistan’dan çekerken, ülkedeki kadınlar, kız çocukları ve azınlıklar dahil Afgan halkına siyasi, ekonomik ve insani yardımlar konusunda destek verme taahhüdünde bulunduğu belirtilerek, ülkenin bir daha asla terörist grupların güvenli sığınağı haline gelmemesi için Afganistan hükümeti ile yakın iş birliği içinde olunacağı bildirildi.

    Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD yi ziyaret edecek #1

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