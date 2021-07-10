Afganistan vatandaşları, Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye geliyor

Ortaya çıkan veriler, günde yüzlerce kişinin yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığını söylüyor.

Afganistan'dan çekilme sürecini hızlandıran ABD'nin ardından Türkiye'ye Afgan vatandaşlarının göçünde artış yaşanıyor.

Son verilere göre, günde 500 ila 1000 arasında Afganistan vatandaşı, yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapıyor.

ÇOĞUNLUĞU 16-25 YAŞ ARALIĞINDAKİ ERKEKLER

Afganlar, Türkiye'ye geçebilmek için İran güzergahını kullanıyor. Göçmenlerin çoğunluğunun 16-25 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğu kaydedildi.

Bir aylık yaya yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan göçmenler, Suriyeli mültecilerden sonra ülkemizde 500 bini aşkın sayılarıyla ikinci sırada bulunuyor.

TÜRKİYE'YE GELMENİN YOLLARINI ARIYORLAR

İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, Taliban’ın zaferi halinde cezalandırılma çekincesine sahip Afgan memur kesiminin, Türkiye’ye gelmenin yollarını aradığına dikkati çekti.

Çorabatır, "Afganistan’da Kabil hükümetinin dayanamayacağı endişesi var. Bu durum insanları göç etmeye itiyor. Bunlar arasında Kabil hükümetinin memurları, öğrenciler, yüksek düzeyli çalışanlar da var." dedi.

ÇOK AZI VİZE ALABİLDİ

Sağlık turizmi, konut alımı, eğitim gibi alternatiflere yönelen Afgan memurlardan çok azının vize alabildiği bilgisine yer verildi.

Hürriyet'in haberine göre, Çorabatır, söz konusu göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmeyi denemek yerine, vize aracılığıyla Türkiye’de güvenli bir gelecek kurmak istediklerini sözlerine ekledi.