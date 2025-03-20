Afganistan'da 2,5 yıldır tutuklu ABD vatandaşı serbest bırakıldı

İHA

Taliban tarafından 2022 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de tutuklanan ABD vatandaşı George Glezmann, 2,5 yılın ardından serbest bırakıldı. Glezmann’ın serbest kalışı, ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler ile Taliban arasında yapılan doğrudan görüşmelerin sonucunda gerçekleşti. Glezmann ve Boehler'in Afganistan'dan Katar'a ve ardından ABD'ye uçacakları bildirildi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Boehler'in Taliban Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki ile bir araya geldiğini açıklayarak, görüşmede Afganistan-ABD ilişkileri, tutukluların serbest bırakılması ve ABD'deki Afganlara konsolosluk hizmetlerinin sağlanması gibi konuların ele alındığını belirtti. Bu görüşme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak ayında göreve gelmesinden sonra gerçekleşen ABD ile Taliban arasındaki en üst düzey doğrudan görüşme olarak kayıtlara geçti.

ABD'DEN KATAR'A TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Delta Havayolları’nda teknisyen olan Glezmann’ın ailesine kavuşmak üzere yola çıktığını açıkladı. Bakanlık, Katar'a teşekkür ederek, "Katar, karmaşık müzakerelerin kolaylaştırılmasında güvenilir bir ortak ve arabulucu olarak görevini bir kez daha kanıtlamıştır" ifadesini kullandı. Bakanlık ayrıca, "Başkan Trump, dünya çapında haksız yere alıkonulan tüm ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için çalışmalarını sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

Adı açıklanmayan bir yetkili, Taliban'ın Glezmann'ı "iyi niyet jesti" olarak serbest bıraktığını ve ABD'nin elindeki Afgan tutuklularının serbest bırakılması karşılığında herhangi bir anlaşma yapılmadığını bildirdi.