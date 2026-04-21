Gazze’nin yeniden inşası İçin 71,4 milyar dolar gerekiyor

Orta Doğu’da uzun süredir devam eden çatışmaların ardından Gazze’de ortaya çıkan yıkımın boyutu, uluslararası raporlarla netleşiyor.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan kapsamlı değerlendirme, bölgenin yeniden inşası için devasa bir finansmana ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

HASAR VE KAYIPLARIN BOYUTU BÜYÜK

“Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi (RDNA)” raporuna göre, fiziksel altyapıdaki yıkımın maliyeti 35,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomik ve sosyal kayıpların ise 22,7 milyar doları bulduğu belirtildi.

İLK 18 AY KRİTİK ÖNEME SAHİP

Raporda, toplam 71,4 milyar dolarlık ihtiyacın 26,3 milyar dolarlık bölümünün ilk 18 ayda karşılanması gerektiği vurgulandı. Bu süreçte temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve altyapının onarılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

KONUT, SAĞLIK VE EĞİTİM EN ÇOK ETKİLENEN ALANLAR

Çatışmalardan en ağır darbeyi konut, sağlık, eğitim, ticaret ve tarım sektörleri aldı. Rapora göre 371 binden fazla konut ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Hastanelerin yarıdan fazlası işlevsiz hale gelirken, neredeyse tüm eğitim kurumları zarar gördü.

EKONOMİDE SERT DARALMA

Gazze ekonomisinin yüzde 84 oranında küçüldüğüne dikkat çekilen raporda, insani gelişmişlik seviyesinin onlarca yıl geriye gittiği ifade edildi. Yaklaşık 1,9 milyon kişinin defalarca yerinden edildiği ve nüfusun büyük bölümünün evsiz kaldığı belirtildi.

SİYASİ VE İNSANİ ŞARTLARA VURGU

Raporda, yeniden inşa sürecinin başarıya ulaşabilmesi için kalıcı ateşkes, insani yardıma kesintisiz erişim ve hareket özgürlüğünün sağlanmasının kritik olduğu vurgulandı. Ayrıca sürecin Filistin liderliğinde ve iki devletli çözüm perspektifiyle yürütülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Hazırlanan rapor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde Gazze’nin yeniden yapılanması için bir yol haritası sunarken, uluslararası toplumun koordineli ve uzun vadeli destek sağlamasının zorunlu olduğunun altını çiziyor.