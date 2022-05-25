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    Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 5 ölü

    Kabil’de bulunan bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
    • 25.05.2022 - 20:51
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 20:55
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    Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 5 ölü

    Afganistan’da bombalı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

    Başkent Kabil’de bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

    5 kişi hayatını kaybetti

    Acil Durum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

    Basına konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Taliban yetkilisi ise, caminin minberine patlayıcı yerleştirildiğini ve en az 11 kişinin öldüğünü aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Balkh vilayetinde de bombalı saldırılar düzenlendi

    Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Balkh vilayetinde düzenlenen 3 bombalı saldırıda ise en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Afganistan’da camiye bombalı saldırı VİDEO


    Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 5 ölü #1

    Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 5 ölü #2



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