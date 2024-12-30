Afganistan'da kadınların olduğu odalarda pencere yasaklandı

Haber Merkezi

Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınlara yönelik yeni bir kararname yayınladı.

Kararnameye göre, kadınların çok fazla vakit geçirdiği oda ve alanlarda pencere yapılması yasaklandı.

Cumartesi duyurulan kararnameye göre, halihazırda bu alanlarda yer alan pencerelerin de kapatılması gerekecek.

MÜSTEHCEN EYLEMLERİ ÖNLEMEK İÇİN...

Kararın gerekçesi, erkeklerin ev içi alanlardaki kadınları görmesinden kaynaklanabilecek 'müstehcen eylemlerden duyulan endişe' olarak açıklandı.

Kararname, Taliban'ın 2021'de Afganistan'da iktidarı geri almasından bu yana kadın haklarını sistematik olarak kısıtlama çabalarının devamı şeklinde yorumlandı.

KADINLARA İLKOKUL SONRASI EĞİTİMİ YASAKLADILAR

Taliban, iktidara yeniden geldikten sonra kız çocukları ve kadınlar için ilköğretim sonrası eğitimi yasaklamıştı.

Aynı zamanda yönetim, kadınların istihdamını kısıtlamış, parklara ve diğer kamusal alanlara erişimlerini engellemişti.

Taliban yönetiminden bir sözcünün cumartesi akşamı yaptığı açıklamaya göre, şimdi de yeni binalarda "avluyu, mutfağı, komşunun kuyusunu ve kadınların genelde kullandığı diğer yerleri" gören pencerelerin olmaması gerektiğine karar verildi.

"KADININ MUTFAKTA GÖRÜLMESİ MÜSTEHCEN EYLEMLERE YOL AÇABİLİR"

Yönetim sözcüsü Zabihullah Mujahid, kararnameyi sosyal medya platformu X'te paylaşarak, "Kadınların mutfaklarda, avlularda veya kuyulardan su çekerken görülmesi müstehcen eylemlere yol açabilir." diye yazdı.

France24'e göre, karar uyarınca belediye yetkilileri ve diğer ilgili birimler, komşuların diğer evlerdeki bu alanları görmediğinden emin olmak için inşaatları denetlemek zorunda kalacak.

Bu tür pencerelerin var olduğu evlerde, maliklerin "komşulara rahatsızlık vermemek için" pencerelere duvar örmesi veya görüntüyü engelleyecek başka önlemler alması teşvik edilecek.