Afganistan’da Taliban ile DEAŞ arasında çatışma yaşandı

Kabil’de, terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasında çatışma yaşandı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, DEAŞ sığınağının imha edilmesiyle DEAŞ üyelerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Taliban'ın, Afganistan’ın başkent Kabil'e girip yönetimi ele geçirmesinin ardından, bölgedeki siyasi istikrarsızlık artmaya devam ediyor.

Kabil'de, DEAŞ'ın saldırıları yönetimin değişmesi ile artmaya başladı.

Taliban ile DEAŞ arasında, başkent Kabil’de yeni bir çatışma yaşandı.

DEAŞ SIĞINAĞININ İMHA EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin ‘Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili’ Zabihullah Mücahid, Kabil'in 17’nci Polis Bölgesi’nde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ve DEAŞ'a ait sığınağın imha edildiğini söyledi.

Mücahid, sığınaktaki DEAŞ üyelerinin de öldürüldüğünü belirtti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Kabil’in Hayırhane bölgesinde, 3 Ekim Pazar günü gece saatlerinde, DEAŞ ile Taliban arasındaki çatışmada patlama sesleri duyuldu.

CAMİYE BOMBALI SALDIRI

Dün akşam saatlerinde, Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

170 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Afganistan’da yönetimin Taliban tarafından ele geçirilmesi ile DEAŞ saldırılarının en kanlısı, 27 Ağustos’ta Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’na yapılan saldırı oldu.

Kanlı eylemde, 13 ABD askeri olmak üzere toplanda 170 kişi yaşamını yitirmişti.

CELALABAD’DAKİ DEAŞ SALDIRISI

DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.