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    Afganistan’da üst düzey DEAŞ’lı terörist öldürüldü

    Afganistan’da güvenlik güçlerinin operasyonu ile DEAŞ terör örgütünün üst düzey yetkilisi etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 01.08.2020 - 22:01
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    Afganistan’da üst düzey DEAŞ’lı terörist öldürüldü

    Afganistan’da DEAŞ terör örgütünün Horasan vilayeti istihbarat sorumlusu olan Asadullah Orokzai Afgan güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    "EN KANLI SALDIRILARIN SORUMLUSU"

    Afganistan İstihbarat Başkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, “Asadullah Orokzai, Afganistan’da sivil halka yönelik düzenlenen en kanlı terörist saldırıların sorumlusuydu” ifadelerine yer verildi.

    Afganistan’da üst düzey DEAŞ’lı terörist öldürüldü #1

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