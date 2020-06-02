Afrika, korona nedeniyle 69 milyar dolar kaybetti

Birlemiş Milletler Afrika yetkilisi, kıtada zora giren ekonominin sosyal eşitsizliği artıracağını söyledi.

Koronavirüs salgını, ekonomileri etkilemeye devam ediyor.

Birlemiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Vera Songwe, kıtadaki karantina uygulamalarının başından bu yana büyüme oranını düşürdüğünü ve yoksulluğu artırdığını söyledi.

Songwe, 42 ülkenin kısmi veya tam zamanlı olarak hayatı kısıtlaması nedeniyle yaklaşık 69 milyar dolarlık bir kayıpla karşılaşıldığını belirterek, "Eğer şanslıysak yüzde 3,2’lik büyüme oranı yüzde 1’e gerileyecek." dedi.

TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ ZORDA

Çok sayıda ülkede insanların, yurt dışından akraba ve tanıdıklarının gönderdiği paralara bağımlı bulunduğunu hatırlatan Songwe, turizm ve hizmet sektörünün de zor durumda olduğunu ifade etti.

Songwe, ekonomideki bozulmanın sosyal eşitsizliğin artmasına da yol açacağını dile getirdi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde koronavirüs vaka sayısı 150 binin üzerine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 500'e yaklaştı.