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    Afrika’nın en zengin kadınının eşi Dubai’de öldü

    Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos'un kocası Sindika Dokolo, Dubai sahilinin açıklarında dalış kazasında hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 10:43
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    Afrika’nın en zengin kadınının eşi Dubai’de öldü

    Kongolu iş insanı ve sanat koleksiyoncusu 48 yaşındaki Sindika Dokolo’nun BAE'de dalış yaparken hayatını kaybettiği açıklandı.

    Sindika Dokolo’nın arkadaşı Cedric Mala, dalış sırasında Dokolo’nun problem yaşadığını ifade ederek, doktorlarının müdahalesine rağmen hayatını kaybettiğini söyledi.

    Eşi Isabel dos Santos da kocasının ölüm haberini “Aşkım” mesajıyla yayınladı.

    YOLSUZLUK SUÇLAMALARINI REDDETTİ

    Angola'yı 38 yıl yöneten Jose Dos Santos'un kızı Isabel, Afrika’nın en zengin kadını olarak biliniyor. Dos Santos bu yılın başlarında, babası Jose'nin yönetimi sırasında elmas, petrol ve telekomünikasyonla ilgili anlaşmalardan milyonlarca dolarlık kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

    Isabel dos Santos

    Santos iddiaları reddederek ve savcıların sahte evrak üreterek kendisini suçladığını iddia ediyor. Sindika Dokolo, 2002 yılında Isabel dos Santos ile evlenmiş ve çiftin üç çocuğu olmuştu.

    Isabel dos Santos

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