Dünya, doğalgaz ve petrolde Rusya'ya uygulanan ambargoları konuşmaya devam ediyor. Atlantic Council'dan Grigas, küresel pazardaki son durumu ve AB içindeki tartışmaları anlattı.

Moskova yönetimi, Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkelerden ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Özellikle ABD ve İngiltere, Rus gaz ve petrolüne ambargolar uygulayarak bu ülkenin enerji sektörünü hedef aldı.

Küresel enerji pazarının gündemi Rusya'ya yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) içinde ise Rusya'ya bağımlılığı azaltma konusundaki görüşler, yüksek sesle dile getiriliyor, ancak Almanya mesafeli bir duruş sergiliyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'dan Enerji ve Politik Risk Uzmanı Agnia Grigas, Rusya'nın karşı karşıya kaldığı yaptırımlara ilişkin görüşlerini ve AB içindeki tartışmaları Ensonhaber ile paylaştı.

Agnia Grigas, Rusya'ya enerji yaptırımlarını değerlendirdi ViDEO

"Yurt içi enerji fiyatlarında etkileri olacaktır"

Ambargoların enerji sektörünü ne şekilde etkileyebileceğini değerlendiren Grigas, "Şimdilik etkinin sınırlı olduğunu söylemek isterim. Çünkü ABD ve İngiltere, petrollerinin yalnızca yüzde 8'ini Rusya'dan ithal ediyor." dedi.

Rusya karşısında Washington'ın güçlü bir konumda bulunduğu görüşünü dile getiren Grigas, "Elbette yurt içi enerji fiyatlarında, gaz fiyatlarında Amerikan hanehalkı için bazı etkileri olacaktır, ancak genel etkisinin oldukça sınırlı olduğunu söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

"Küresel pazar için değil, Rusya için yıkıcı sonuçları olur"

Moskova'dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, petrol yasağının sürmesi halinde, bunun küresel pazar için "yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısında bulunulmuştu.

Bu ihtimalin geçerliliğini koruyup korumadığına ilişkin soruya Grigas, "Eğer Rusya, petrolünde ve gazında bütün bir ambargoyla karşılaşırsa, bunun Rusya için yıkıcı sonuçları olur, küresel pazar için değil. Kesinlikle bazı etkileri olur, ancak ABD petrol ve gaz üretimini daha fazla arttırabilir.

"En çok etkilenen şirket, Rus petrol devi Rosneft oldu"



Karşılaştıracak olursak, Rusya küresel petrol üretimine yalnızca yüzde 8 ila 12 arasında katkı sağlıyor. ABD, günümüzde küresel petrol üretiminin yüzde 19’una tekabül ediyor. ABD’nin müttefiki Kanada yüzde 6.

Rusya’nın küresel enerji piyasalarındaki rolü son 10 yılda geriledi. Şu anda savaş nedeniyle Rusya’nın petrol üretimi sadece geçen ayda genel olarak yüzde 6 düştü. En çok etkilenen şirket, Rus petrol devi Rosneft oldu.” yanıtını verdi.





Berlin'in yaptırım isteksizliği

Agnia Grigas, “AB içinde özellikle Almanya, Rus enerjisini derhal yasaklamaya hazır değil. Bu ülkeyi isteksiz yapan ne?” şeklindeki soruyu yanıtlarken, şunları aktardı:

“Öncelikle Almanya, Avrupa’nın en büyük sanayi gücü. Dolayısıyla endüstrisinde enerji kaynaklarına çok bağımlı. Ayrıca, Avrupa’nın en büyük Rus gaz ithalatçısı. Doğalgazda yüzde 60 oranında Rusya’ya bağımlı. Almanya esasen kendini bir tür enerji kıtlığı içinde buldu.

"Almanya, kendini zor bir pozisyonda buldu"

Planları aslında kendi yenilenebilir gündemlerini karşılayana kadar, Rus gazını alarak Avrupa’da bir bakıma taşıma merkezi olmaktı. Şimdi ise savaşla birlikte kendilerini zor bir pozisyonda buldular. Kuzey Akım 2 boru hattını inşa ettiler, ki bunun faaliyet geçmesine ve yetkilendirilmesine izin vermiyorlar.”

Almanya’nın kısa vadede acil çözüm üretmesinin zor olduğunun altını çizen Grigas, bu ülkede LNG ithalat terminali bulunmadığı için küresel piyasalardan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı yapamadığını kaydetti ve ekledi:

“Bu da Almanya’yı Rusya ile çok yakın siyasi ilişkilerinden dolayı tereddütte bırakıyor.”





Avrupa Birliği'nde "Rus petrol ve gazına bağımlılığı azaltalım" tartışmaları

Enerji ve Politik Risk Uzmanı, AB’nin Rus petrol ve gazına bağımlılığını azaltmasının kısa ve orta vadede mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken, “Ortak bir görüş var. Mesele, bunun ne zaman olacağıyla ilgili. Bazı ülkeler bunu bir an önce yapmak için hazırlıklı. Diğerleri, orta ve uzun vadeli stratejiler arıyor.” dedi.

"Bu kaynakları başka yerlerden satın alabilirsiniz"

Grigas, “Litvanya gibi küçük ülkeler, Rus enerji kaynakları olan gaz, petrol ve elektriğin tüm alımlarını durdurdu. Gaz ve petrolde küresel pazar olduğu için bu mümkün. Dolayısıyla bu kaynakları başka yerlerden satın alabilirsiniz.

Ancak kıyısı olmayan, denize erişimi ve LNG ithalat terminali olmayan ülkeler için farklı Avrupa ülkeleri arasında ara bağlantılar, bağlantılı boru hatları mevcut. Böylece komşu ülkelerden doğalgaz alabilirler. Bu, en azından pazardaki birçok Avrupa ülkesi için siyasi irade ve uygulanabilirlikle ilgili bir mesele.” diye konuştu.