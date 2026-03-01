Ahmed Vahidi, Devrim Muhafızları’nın yeni Genel Komutanı olarak atandı

Orta Doğu'da son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları da sürüyor.

İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında öldürüldüğünü gözyaşları içinde duyurdu.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

86 yaşındaki Hamaney'in ölümü, Orta Doğu'da yeni bir gerilim dalgası yaratırken, İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ve bir haftalık resmi tatil ilan etti.

DMO'NUN BAŞINA AHMED VAHİDİ GETİRİLDİ

Hamaney ile birlikte İran'ın 8 üst düzey yetkilisinin de öldürüldüğü aktarıldı.



Üst düzey komuta kademesine yönelik suikastlar ve ülkede yaşanan yönetim krizinin ardından, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) başına tecrübeli ve 'sertlik yanlısı' kimliğiyle tanınan Ahmed Vahidi getirildi.

HAVA SALDIRILARININ ARDINDAN KRİTİK DEĞİŞİM

İran devlet televizyonu tarafından duyurulan atama, DMO’nun önceki lideri Muhammed Bakpur'un gerçekleşen hava saldırılarında hayatını kaybetmesinin hemen ardından geldi.

Bakpur, Haziran 2025’te öldürülen Hüseyin Selami’nin yerine göreve başlamıştı.