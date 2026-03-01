Netanyahu'dan İran halkına: Sokağa dökülmeniz gereken an geldi

ABD ile İran'a yönelik ortak saldırılarda bulunan İsrail Başbakanı Binaymin Netanyahu'dan dikkat çekici paylaşım..

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki İbranice hesabından, İran halkına seslendiği yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı.

"İRAN'IN CESUR HALKINA GEREKLİ KOŞULLARI SAĞLAYACAĞIZ"

Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri süren Netanyahu, İran halkına seslenerek "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız." iddiasında bulundu.

"SOKAKLARA DÖKÜLMENİZ GEREKEN AN GELDİ"

İsrail Başbakanı, İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi." ifadeleriyle savundu.