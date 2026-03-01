Pezeşkiyan: Hamaney'in intikamını bir görev biliyoruz

İran'a yönelik düzenlene ABD-İsrail saldırılarında, ülkenin dini lideri Ayettullah Ali Hamaney dahil birçok üst düzey isim öldürüldü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney'in ölümüne dair taziye mesajı yayımladı.

İNTİKAM MESAJI

Pezeşkiyan taziye mesajında, "İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı "İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun faillerine ve komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir." dedi.