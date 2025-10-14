AİHM, Rusya'yı 253 milyon euro savaş tazminatı ödemeye mahkum etti

Çeyrek milyon euroluk karar...

Mahkeme kararında, Rusya’nın Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde yaşayan kişilerin serbest dolaşım hakkını engellediği, aşırı güç kullanımına başvurduğu, kötü muamelede bulunduğu ve hukuka aykırı gözaltılar ile hareket özgürlüğüne yönelik yasa dışı kısıtlamalar uyguladığı belirtildi.

29 BİN MAĞDUR İÇİN 253 MİLYON EURO TAZMİNAT

AİHM, 29 binden fazla mağdurun uğradığı zararlar için Moskova yönetiminin toplam 253 milyon euronun üzerinde tazminat ödemesi gerektiğini kaydetti.

Moskova yönetimi, Ukrayna Savaşı'nın ardından 2022'de AİHM'den ayrılmış olsa da mahkeme, Rusya'nın bu tarihten önce işlediği ihlallerden sorumlu olmaya devam ettiğini vurguladı.

ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA SORUNU

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanıdı, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesti.