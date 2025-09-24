“Al-çık” sistemi tutmadı: Amazon’un kasasız marketleri tarihe karışıyor

Covid-19 pandemisi, tüm dünyada alışkanlıkları kökten değiştirmiş, ödeme yöntemlerinden çalışma modellerine kadar hayatın pek çok alanında yeni düzenler getirmişti.

Bu dönemi fırsata çevirmek isteyen Amazon, 2021’de Londra’da ilk “kasasız market” Amazon Fresh mağazasını açarak perakende sektöründe devrim yaratmayı hedeflemişti.

Kasaya uğramadan alışveriş yapma kolaylığıyla dikkat çeken bu sistemin, alışveriş deneyimini köklü bir şekilde değiştireceği öne sürülmüştü.

Ancak The Guardian’ın aktardığına göre, işler Amazon’un planladığı gibi gitmedi.

MAĞAZALARINI KAPATIYOR

Sistemde müşteriler, telefonlarındaki Amazon uygulamasıyla mağazaya giriş yapıyor, kameralar ve sensörler yardımıyla seçtikleri ürünleri kasaya uğramadan alabiliyor, ödemeler ise otomatik olarak kredi kartına yansıyordu.

Ancak pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte tüketiciler, bu yeni alışveriş modeline beklenildiği kadar ilgi göstermedi.

Özellikle Sainsbury’s ve Tesco gibi köklü zincirlerle rekabet edemeyen Amazon Fresh, kısa sürede cazibesini yitirdi.

The Guardian’ın haberine göre şirket, İngiltere’deki 19 mağazasını kapatma kararı aldı. Bunlardan 5’i ise Amazon’un daha önce satın aldığı “Whole Foods” markasına dönüştürülecek.