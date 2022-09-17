Al Jazeera: Türkiye, nüfuzunu ustaca genişletiyor

Komşularında ve bölgede Ankara'nın artan etkisiyle ilgili olarak, "Türkiye, boşluğu doldurmaya hazır" denildi.

Türkiye'nin bölgesindeki rolü, Katar merkezli medya kuruluşunda gündem oldu.

Al Jazeera, "Rusya'nın Ukrayna'daki kayıpları, Türkiye'nin kazancıdır" başlıklı bir analiz yayınladı.

Carnegie Europe'da misafir akademisyen Dimitar Bechev imzalı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kırım'ın, ayrılmaz bir parçası olduğu Ukrayna'ya dönüşü, özünde uluslararası hukukun bir gereğidir." şeklindeki açıklaması anımsatıldı.

"Türkiye, boşluğu doldurmaya hazır"

Erdoğan'ın, geçen ay, Kırım Platformu Zirvesi'nde video bağlantısıyla yaptığı bu çarpıcı açıklamanın, Ankara-Moskova ilişkilerini yakından takip edenleri şaşırtmadığı belirtildi.

Ayrıca, Suriye ve Güney Kafkasya'da da Moskova'nın etkisinin azaldığı, böyle bir dönemde Türkiye'nin boşluğu doldurmaya hazır olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

"Rusya ile ticari ilişkileri geliştiriyorlar ama..."

"Türkiye, nüfuzunu ustaca genişletiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Türkiye, Ukrayna tahıl gemilerinin Odessa'dan yola çıkması için aracı oldu.

(Türkiye'nin) Rusya ile ticari ilişkileri gelişiyor. Yine de Erdoğan, Kırım da dahil olmak üzere Kiev'i desteklemekte tutarlı kalıyor."

Güney Kafkasya'ya dikkat çekildi

Türkiye'nin Suriye'deki varlığından da söz edilirken, "İlerleme kaydettikleri bir başka yer de Güney Kafkasya. Temmuz ayında Ankara ve Erivan, 1990'ların başından beri üçüncü ülke vatandaşlarına kapatılan sınırlarını açmayı ve kargo uçuşlarının birbirlerinin havalimanlarını kullanmasına izin vermeyi kabul etti.





Ermenistan'ın Türkiye korkusu

Türk ve Ermeni diplomatlar, ilişkilerin kurulmasını müzakere ediyor. Türkiye korkusu, Ermenistan'ın dış politika ve güvenlik politikası açısından Rusya ile yakınlaşmasının temel nedeniydi.

Ancak Azerbaycan, Kasım 2020'de Türkiye'nin yardımıyla Dağlık Karabağ'da Ermenileri mağlup ettikten sonra, Rusya ile olan bu ittifakın değeri azaldı.

"Komşu ülkelerde ve bölgelerde sistemli şekilde yer alıyorlar"



Moskova tarafsız kaldı ve Ermenileri kendilerini savunması konusunda tek başına bıraktı. Erivan, şimdi pragmatik bir şekilde Türkiye ile ekonomik ve stratejik faydalar sağlayabilecek bir açılımı araştırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Suriye ve Ermenistan arasındaki ortak noktaya da dikkat çekilerek, Türkiye'nin komşu ülkelerinde ve bölgelerinde sistemli bir şekilde yer aldığı vurgulandı.