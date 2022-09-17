Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.831
0.34%
BTXN Coin
8.23
13.51%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Al Jazeera: Türkiye, nüfuzunu ustaca genişletiyor

    Komşularında ve bölgede Ankara'nın artan etkisiyle ilgili olarak, "Türkiye, boşluğu doldurmaya hazır" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Al Jazeera: Türkiye, nüfuzunu ustaca genişletiyor

    Türkiye'nin bölgesindeki rolü, Katar merkezli medya kuruluşunda gündem oldu.

    Al Jazeera, "Rusya'nın Ukrayna'daki kayıpları, Türkiye'nin kazancıdır" başlıklı bir analiz yayınladı.

    Carnegie Europe'da misafir akademisyen Dimitar Bechev imzalı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kırım'ın, ayrılmaz bir parçası olduğu Ukrayna'ya dönüşü, özünde uluslararası hukukun bir gereğidir." şeklindeki açıklaması anımsatıldı.

    "Türkiye, boşluğu doldurmaya hazır"

    Erdoğan'ın, geçen ay, Kırım Platformu Zirvesi'nde video bağlantısıyla yaptığı bu çarpıcı açıklamanın, Ankara-Moskova ilişkilerini yakından takip edenleri şaşırtmadığı belirtildi.

    Ayrıca, Suriye ve Güney Kafkasya'da da Moskova'nın etkisinin azaldığı, böyle bir dönemde Türkiye'nin boşluğu doldurmaya hazır olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

    "Rusya ile ticari ilişkileri geliştiriyorlar ama..."

    "Türkiye, nüfuzunu ustaca genişletiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Türkiye, Ukrayna tahıl gemilerinin Odessa'dan yola çıkması için aracı oldu.

    (Türkiye'nin) Rusya ile ticari ilişkileri gelişiyor. Yine de Erdoğan, Kırım da dahil olmak üzere Kiev'i desteklemekte tutarlı kalıyor."

    Güney Kafkasya'ya dikkat çekildi

    Türkiye'nin Suriye'deki varlığından da söz edilirken, "İlerleme kaydettikleri bir başka yer de Güney Kafkasya. Temmuz ayında Ankara ve Erivan, 1990'ların başından beri üçüncü ülke vatandaşlarına kapatılan sınırlarını açmayı ve kargo uçuşlarının birbirlerinin havalimanlarını kullanmasına izin vermeyi kabul etti.

    Al Jazeera: Türkiye, nüfuzunu ustaca genişletiyor #1

    Ermenistan'ın Türkiye korkusu

    Türk ve Ermeni diplomatlar, ilişkilerin kurulmasını müzakere ediyor. Türkiye korkusu, Ermenistan'ın dış politika ve güvenlik politikası açısından Rusya ile yakınlaşmasının temel nedeniydi.

    Ancak Azerbaycan, Kasım 2020'de Türkiye'nin yardımıyla Dağlık Karabağ'da Ermenileri mağlup ettikten sonra, Rusya ile olan bu ittifakın değeri azaldı.

    "Komşu ülkelerde ve bölgelerde sistemli şekilde yer alıyorlar"

    Moskova tarafsız kaldı ve Ermenileri kendilerini savunması konusunda tek başına bıraktı. Erivan, şimdi pragmatik bir şekilde Türkiye ile ekonomik ve stratejik faydalar sağlayabilecek bir açılımı araştırıyor." ifadeleri kullanıldı.

    Suriye ve Ermenistan arasındaki ortak noktaya da dikkat çekilerek, Türkiye'nin komşu ülkelerinde ve bölgelerinde sistemli bir şekilde yer aldığı vurgulandı.

    Al Jazeera: Türkiye, nüfuzunu ustaca genişletiyor #2


    ABD'den Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık askeri yardım
    Dünya

    ABD'den Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık askeri yardım

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüşme dünya basınında
    Dünya

    Görüşme dünya basınında

    Görüş Bildir