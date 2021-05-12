Ali Hamaney: Siyonistler sadece güç dilinden anlar

Hamaney, Siyonistlerin sadece güç dilinden anladığını belirterek Filistin'in kendini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ali Hamaney, İsrail’in abluka altıına aldığı Filistin’e devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamada, İran Tıp Bilimleri Üniversitesinde bir araya gelen öğrencilerin toplantısına video konferans yöntemiyle katılan İran Lideri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

"SİYONİSTLER SADECE GÜÇ DİLİNDEN ANLAR"

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları ve Afganistan'daki terör saldırısının kendisini üzdüğünü vurgulayan Ali Hamaney Filistinlilerin kendilerini güçlendirmesi gerektiğini belirtirek, "Siyonistler sadece güç dilinden anlar. O yüzden Filistinlilerin kendilerini güçlendirmeleri ve buna karşı direnmeleri gerekiyor. Karşı tarafı cinayetlerini durdurmaya, insaf ve hakka teslim olmaya mecbur etmeliler." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİLER AYAKTA VE AZİMLİ"

Filistin’e yönelik süren saldırıların dünyanın gözü önünde devam ettiğini belirten Hamaney, "Siyonistlerin vahşi ve zalimce cinayetlerini kınamak ve buna karşı tavır almak herkesin görevidir. Mutluluk verici olan şudur ki Filistinler ayakta ve azimli. Bunu devam ettirmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.