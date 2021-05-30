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    Aliyev Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketlerine verdi

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in aldığı karar ile , ülkede 3 maden yatağının Türk şirketlerince işletilmesi yönünde karar alındı.
    • AA
    • 30.05.2021 - 00:08
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    Aliyev Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketlerine verdi

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararıyla ülkede bulunan 3 maden yatağı Türk şirketlerin işletmesine verildi.

    İŞLETME SÜRESİ 30 YIL

    İşletme süresi 30 yıl olarak belirlenirken Aliyev'in kararı gereği, etüt, araştırma, keşif, geliştirme ve işletme amacıyla Gaşgaçay maden yatağı "Eti Bakır A.Ş."ye, Elbeydaş ve Ağduzdağ maden yatakları ise "Artvin Maden A.Ş."ye verildi.

    Madenlerin işletilmesine yönelik sözleşmelerin hazırlanması için Aliyev, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığına 3 ay süre verdi.

    Aliyev Azerbaycan daki 3 maden yatağını Türk şirketlerine verdi #1

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