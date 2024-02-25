Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır" dedi.

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a 70. doğum günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.

"Büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız"

Mesajında, Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda Erdoğan'a başarı ve sağlık dileğinde bulunan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız.



Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz.



Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır.

Türkiye'ye başarı temennisinde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti'nin Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci yüzyılına girdiğini hatırlatan Aliyev, kardeş ülke Türkiye'nin kendisi için belirlediği tüm amaç ve hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını arzu ettiklerini vurguladı.

"Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz"

Aliyev, mesajında şunları kaydetti:

Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz. Azerbaycan'a olan gönülden bağlılığınız, ülkemizin toprak bütünlüğüne sürekli desteğinizde, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlendirilmesinde, ittifakımızın sarsılmaz kalması uğruna eşsiz hizmetlerinizde ifade bulmuştur.



Azerbaycan'ın haklı davası konusunda her zaman gösterdiğiniz kararlı ve net duruşunuz, tereddütsüz desteğiniz halkımız tarafından şükranla anılmaktadır.

Ülkesindeki seçimlerden sonra geleneğe bağlı kalarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini anımsatan Aliyev, davet ve misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür etti.

'Tek millet, iki devlet' vurgusu

Aliyev, gücünü ortak tarih, zengin milli ve manevi değerler, halkların kardeşlik ve birliğinden alan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, bundan sonra da ortak çabalarıyla "tek millet, iki devlet" ilkesi doğrultusunda gelişerek güçleneceğinden emin olduğunu vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)