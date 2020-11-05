Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Paşinyan'la görüşmenin hiçbir anlamı yok, bu tamamen faydasız" dedi.

Ermenistan silahlı kuvvetleri, ateşkesi yine ihlal etti.

İki ülke arasındaki devlet sınırında Tovuz, Gebedey ve Daşkesen bölgelerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine ateş açıldı.

Bu sabah cephe hattındaki Goranboy ve Terter bölgelerinde sivil yerleşim yerleri, Ermeni ordusunun saldırısına maruz kaldı. Aycabedi bölgesinin Kıyamettinli köyüne 4 havan mermisi düştü.

"TÜRKİYE'NİN BİZE DESTEK VERDİĞİNİ SÖYLEYENLER NİYE RUSYA'NIN ERMENİSTAN'A OLAN DESTEĞİNDEN SÖZ ETMİYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de bir açıklama geldi.

"Paşinyan'la görüşmenin hiçbir anlamı yok, bu tamamen faydasız." diyen Aliyev, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin bize askeri destek verdiğini söyleyenler niye Rusya'nın Ermenistan'a askeri desteğinden söz etmiyor? Ermenistan Başbakanı'nın Kelbecer, Laçın ve Ağdam'ın kalan kısımlarından çıkacaklarını açıkça söylemesini bekliyoruz."

ERMENİ ORDUSU YİNE GERİ ÇEKİLDİ

Gece cephe hattında çatışmalar Ağdere-Hocavent yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan ordusunun karşı taarruzu üzerine Ermeni ordusu asker ve teçhizat kaybederek geri çekildi.

Sahada yenilgiye uğrayan Ermeni ordusu, yasaklı silah kullanma stratejisini sürdürüyor. Ermenistan misket bombasından sonra fosfor bombası da kullanmaya başladı.

Terter’e bağlı Eskipara köyüne atılan fosfor bombası, şans eseri patlamadı. Yasaklı kimyasal silah etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan ordusu dün 7 köyü daha kurtardı. İşgalden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 207'ye ulaştı.