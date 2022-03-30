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- Aliyev ve Paşinyan, 6 Nisan’da Brüksel’de görüşecek
Aliyev ve Paşinyan, 6 Nisan’da Brüksel’de görüşecek
- İHA
- 30.03.2022 - 23:37
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 6 Nisan’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelecek.
GÖRÜŞME ÜÇLÜ FORMATTA YAPILACAK
AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin üçlü formatta yapılacağı aktırıldı. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.
MUHTEMEL GERİLİMİN ÖNLENMESİ SAĞLANACAK
Doğu Ortaklığı Politikası dahilinde Azerbaycan ve Ermenistan’la siyasi diyaloğunu sürdüren AB’nin, iki ülke temsilcisiyle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgesel tehlikeleri ve muhtemel gerilimin önlenmesi için görüşmesi bekleniyor.
En son 14 Aralık 2021’de yine Brüksel’de Michel’in ev sahipliğinde yapılan üçlü görüşmeden sonra yeniden bir araya gelecek olan iki liderin bölgesel işbirliği yapmalarının isteneceği düşünülüyor.