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    Alman askerleri Akdeniz'e görev yapacak

    Alman askerleri Akdeniz'e görev yapacak

    Almanya, kaçak silah sevkıyatlarının önlenmesinde çalışmak üzere 250 askerini Akdeniz seferine çıkarıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.07.2020 - 09:08
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    Alman askerleri Akdeniz'e görev yapacak

    Almanya, "Hamburg" adlı fırkateynini, İrini misyonu kapsamında görev yapmak üzere gelecek hafta 250 askerle birlikte yola çıkaracak.

    Fırkateynin ağustos ayı ortasında, Libya açıklarında göreve hazır olması planlanıyor.

    SİLAH SEVKİYATLARININ KONTROLÜ..

    Geçen hafta Deutche welle'ye açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de, Berlin'in silah sevkiyatı yapan ülkelere karşı planlanan yaptırımlar üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

    Akdeniz'e fırkateyn gönderileceğini de belirten Savunma Bakanı, "Baskıyı artırmak için kaçak silah sevkiyatı yapanların deşifre edilmesi, ayrıca yaptırımlar uygulanması Dışişleri Bakanlığının gündeminde" demişti.

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