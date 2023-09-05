Alman basını, siyah göz bantlı Scholz'a 'korsan' benzetmesi yaptı Bir gözünden yaralanan Alman Şansölye Scholz'un görüntüsü, "Korsana dönüştü" yorumlarını beraberinde getirdi. Scholz, göz bandıyla ilk iş gününde görüntülendi.

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ensonhaber.com

Koşu yaparken düşerek gözünden yaralanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bir süre siyah göz bandıyla kameralara yansıyacak.

Berlin yönetimi, düşen Scholz'un yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldiğini duyurdu.

Yüzünün yaralı olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Scholz, "Yorumları görmek için sabırsızlanıyorum." demişti.

Korsana benzettiler

Alman basınından Bild gazetesi, ilk iş gününde gözündeki bantla kameralara yansıyan Scholz için" korsan" benzetmesi yaptı.

Haberde, "Şansölye-Kaptan Scholz. Düşme, Olaf'ı korsana dönüştürdü." ifadeleri kullanıldı.

Scholz, Hindistan’da bu hafta düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne göz bandıyla katılacak.

Yüzündeki kanlı yaralar görülüyor

Öte yandan söz konusu gazetenin haberinde, "Yüzünde kanlı yaralar var. Biraz hırpalanmış görünüyor." gibi ifadelere yer verildi.

Şansölye'nin göz bandını iki haftaya kadar daha takmasının gerektiği bilgisi paylaşılarak şöyle denildi:

Scholz'un sağ gözü ciddi şekilde şişti. Kırmızı-maviye döndü. Yarayı inceleyen doktor, başka bir hasar bulamadı.

Göz bandıyla ilgili espri yaptı

Öte yandan bir etkinlikte konuşan Sosyal Demokrat (SPD) Lideri Lars Klingbeil, Başbakan Scholz'un yanında durduğu sırada göz bandı konusunda espri yaparak "Bugün burada her zamankinden daha fazla fotoğraf çekildiği hissine kapılıyorum ama nedenini bilmiyorum." dedi.

Scholz Meclis'te

Bu arada Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in hükümetin 2024 yılı bütçesini ve mali planını sunduğu gün, Alman Federal Meclisi'nde düzenlenen genel kurul toplantısına katıldı.