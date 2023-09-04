Koşarken düşen Almanya Başbakanı Scholz, yaralı olduğu fotoğrafı paylaştı Koşu yaparken kaza geçiren Alman Şansölye, son durumunu gösteren kareyi takipçileriyle paylaştı. Scholz, "Yorumları görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

AA & Ensonhaber

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, talihsiz bir kaza geçirdi.

Şansölye Scholz, koşu yaptığı sırada düştü ve yüzünden yaralandı.

Alman hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Scholz'un yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi.

Yaralı Scholz'un fotoğrafı

Düşen Scholz, yüzünün yaralı olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafta, sağ gözünün üzerinde göz kapama bandının ve yüzünde yara izlerinin olduğu görülüyor.

"Yorumlar için sabırsızlanıyorum"

Başbakan Scholz, "Yorumları görmek için sabırsızlanıyorum. İyi dilekleriniz için teşekkürler." dedi.

Paylaşımının devamında Scholz, "Olduğundan daha kötü görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Sağlığı gayet iyi"

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit ise Berlin'de yaptığı açıklamada, Scholz'un sağlığının gayet iyi olduğunu ve normal programına devam edeceğini kaydetti.

Scholz, cumartesi koşu yaparken düşerek yaralanmış, yüzünde darbeye bağlı ezilme olduğu açıklanmıştı.

Programına devam edecek

Öte yandan, bugün Başbakanlık'taki makamına gelen Scholz, yarın Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’na (IAA) katılacak.

Scholz, Hindistan’da 8 Eylül’deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.