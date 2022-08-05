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    Alman gazete Welt: Üreten Türkiye'yi hesaba katmıyorduk

    Alman gazete Welt: Üreten Türkiye'yi hesaba katmıyorduk

    Alman günlük gazetesi Welt'de çıkan haberde Türkiye'nin S/İHA üreticiliğinde dünyanın en etkin güçlerinden biri haline gelmesine değinildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 00:27
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 00:33
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    Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'lar dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'ler Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede büyük rol oynadı.

    Dünyada önde gelen birçok medya kuruluşunun da dikkatini çeken bu başarılar Alman Welt gazetesinde de yazıldı.

    "Kimse Türkiye’yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu"

    Welt'te çıkan "Türkiye'nin drone gücündeki inanılmaz yükselişi" başlıklı haberde,  "Türkiye'nin; dünyanın en aktif S/İHA güçlerinden biri olması, Batı’da soğuk duş etkisi yarattı. Zirâ kimse Türkiye’yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Türk drone Bayraktar TB2 sektörü değiştirdi. Ukrayna savaşında, Ukrayna ordusunun etkili bir silahı haline geldi" ifadelerine yer verildi.

    Alman gazete Welt: Üreten Türkiye yi hesaba katmıyorduk #1

    BAYRAKTAR TB2'nin temel uçuş performans kriterleri

    • 18,000 Feet Operasyonel İrtifa

    • 27.000 Feet Maksimum İrtifa

    • 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

    • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

    • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

    • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

    Alman gazete Welt: Üreten Türkiye yi hesaba katmıyorduk #2

    Teknik özellikleri

    • Haberleşme MenziliLOS

    • Kalkış ve İnişPist (Otomatik)

    • Seyir - Maksimum Hız70 knot - 120 knot

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı650 kg

    • Operasyonel - Maksimum İrtifa18.000 feet - 27.000 feet

    • Havada Kalış27 Saat

    • Faydalı Yük Kapasitesi150 kg

    • Kanat Açıklığı12 mt.

    • Faydalı Yük - ISRDeğiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

    • Yükseklik2.2 mt.

    • Faydalı Yük - Mühimmatlar4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

    • Uzunluk6.5 mt.

    • Yakıt Kapasitesi / Tipi300 Litre / Benzin

    • İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı

    • Enjeksiyonlu Motor

    • Alman gazete Welt: Üreten Türkiye yi hesaba katmıyorduk #3


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