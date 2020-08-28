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Almanya Başbakanı Angela Merkel: AB, Yunanistan'ı desteklemeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel: AB, Yunanistan'ı desteklemeli

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan'ın yanında olması gerektiğini söyledi.