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- Almanya Başbakanı Angela Merkel: AB, Yunanistan'ı desteklemeli
Almanya Başbakanı Angela Merkel: AB, Yunanistan'ı desteklemeli
Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan'ın yanında olması gerektiğini söyledi.
- AA
- 28.08.2020 - 13:08
- Güncelleme : 28.08.2020 - 13:08
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile Yunanistan arasında büyük bir gerilim yaratan Doğu Akdeniz meselesine ilişkin açıklamalarda bulunan Merkel'in ifadeleri, çifte standart içermesiyle dikkat çekti.
"AB, YUNANİSTAN'I DESTEKLEMEKLE YÜKÜMLÜ"
Merkel, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası yasalara uygun bir politika izleyen Türkiye'ye karşı sert bir tavır alan Yunanistan'ın yanında olunması gerektiğini belirtti.
Merkel'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:
"Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü."