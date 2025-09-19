Almanya Başbakanı Merz 'Gazze'deki soykırıma destek vermekle' suçlandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısındaki tutumu nedeniyle sık sık tepkilerin odağında olan Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Hukuki Destek Merkezi (ELSC) avukatlarından Nadija Samour, suç duyurusunda mevcut Başbakan Friedrich Merz’in yanı sıra Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, eski Başbakan Olaf Scholz ve eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un da "suç ortağı" olarak gösterildiğini söyledi.

"ARTIK ADALET VE HESAP VERME ZAMANI GELDİ"

Samour, "Filistin halkına karşı işlenen soykırım neredeyse iki yıldır canlı olarak yayınlanıyor. Artık adalet ve hesap verme zamanı geldi." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER DE YER ALIYOR

Ceza hukuku uzmanı avukat Benjamin Düsberg ise suç duyurusunda eski Ekonomi Bakanı Robert Habeck, mevcut Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ve Savunma Bakanı Boris Pistorius’un yanı sıra, Renk AG, Rolls-Royce Solutions GmbH ve Dynamit Nobel Defence GmbH gibi silah üreticisi şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığını belirtti.

Düsberg, Federal Başsavcılıktan kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını, şüphelilerin ifadelerinin alınmasını ve kamu davası açılmasını talep ettiklerini açıkladı.

SAVAŞ SUÇUNA YARDIM ETMEKLE SUÇLANIYORLAR

Suç duyurusunda, bu kişi ve şirketlerin İsrail’e silah sevkiyatı yoluyla “soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına yardım etmekle” suçlandığı ifade edildi.

Ayrıca Almanya’nın taraf olduğu 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında, hükümetin ve ilgili şirketlerin İsrail’e silah tedarik ederek bu yükümlülükleri ihlal ettiği ileri sürüldü.

"ALMANYA'DAN GÖNDERİLEN ASKERİ TEÇHİZAT SİVİL ÖLÜMLERİ İLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI"

Belgede, 2023–2025 yılları arasında Almanya’dan İsrail’e yaklaşık 485 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat gönderildiği, bu sevkiyatların Gazze’deki sivil ölümler ve yıkımlarla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

Öte yandan Başbakan Friedrich Merz, geçen ay Gazze'de kullanılabilecek yeni silah ihracatını artık onaylamayacağını açıklasa da, daha önce onaylanmış silah ve teçhizatın teslimatını durduracağına dair bir taahhütte bulunmamıştı.